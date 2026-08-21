Lifestyle

Μαρία Παναγοπούλου: «Το να τολμάς αυτό που φοβάσαι, μπορεί να είναι και λυτρωτικό» – Η ανάρτηση για τον Κώστα Χαρδαβέλλα

«Το email μου είναι πλημμυρισμένο από φωτογραφίες με τις οποίες φοβάμαι να “αναμετρηθώ”», έγραψε η συγγραφέας
Κώστας Χαρδαβέλλας - Μαρία Παναγοπούλου
Κώστας Χαρδαβέλλας - Μαρία Παναγοπούλου / NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram προχώρησε η Μαρία Παναγοπούλου, 20 μήνες μετά την απώλεια του Κώστα Χαρδαβέλλα.

Η Μαρία Παναγοπούλου ανέβασε ένα κολάζ φωτογραφιών, στις οποίες βλέπουμε τον Κώστα Χαρδαβέλλα να χορεύει ζεϊμπέκικο σε μία από τις εκπομπές του.

«Είκοσι μήνες (και τρεις μέρες), αποφεύγω να “καθαρίσω” το email μου, γιατί ξέρω πως είναι πλημμυρισμένο από τέτοιες φωτογραφίες με τις οποίες φοβάμαι να “αναμετρηθώ”.

Σήμερα που η ηλεκτρονική μνήμη γέμισε, ξεκίνησα απρόθυμα να το κάνω. Και δυο ώρες τώρα νιώθω σαν να κέρδισα το λαχείο με τόσους “θησαυρούς”… Τελικά το να τολμάς αυτό που φοβάσαι, μπορεί να είναι και λυτρωτικό», έγραψε η Μαρία Παναγοπούλου στην ανάρτησή της.

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