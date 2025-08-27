Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης «λιώνουν» από έρωτα ένα μήνα μετά τον αρραβώνα τους

Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, με την κάθε τους εμφάνιση να δείχνει τον έρωτα και την αγάπη που τους δένει. Ζουν μια ξεχωριστή περίοδο και το απολαμβάνουν.

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγιναν ευρέως γνωστοί μέσω της συμμετοχής του «Survivor» του 2021. Παρόλο που οι δυο τους μπήκαν ξεχωριστά στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, ο έρωτας που υπήρχε ανάμεσα τους, αφού ήταν πρώην ζευγάρι ξαναφούντωσε και από τότε είναι και πάλι μαζί. Μάλιστα, το love story τους θα έχει happy end, καθώς τον Ιούλιο ο επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

Σε νέα της ανάρτηση η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μοιράστηκε φωτογραφίες από τη νέα της έξοδο με τον Σάκη Κατσούλη. «In a world full of chaos, we found our forever. Αξέχαστη μέρα/.. γεμάτη συναισθήματα.. 1 μήνα «αρραβωνιάρηδες» λοιπόν και συνεχίζουμε… Η τελευταία φωτό η αγαπημένη μου! Τα φιλιά μας. 26/7» έγραψε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, ένα μήνα μετά τον αρραβώνα της με τον Σάκη Κατσούλη.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης γνωρίστηκαν πριν από μερικά χρόνια και η εντυπωσιακή εμφάνιση της όμορφης γυμνάστριας άρεσε από την πρώτη στιγμή στον επιχειρηματία. Μάλιστα για να μπορέσει να την κατακτήσει κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια και έκανε πολλά προκειμένου να της αποδείξει ότι το ενδιαφέρον του είναι πραγματικό.

Η προστασία γάμου έγινε στη Σκύρο ενώ το πανέμορφο σκηνικό με την κόκκινη καρδιά στήθηκε μπροστά από το υπέροχο εκκλησάκι του Αγίου Νικόλα που είναι κρυμμένο μέσα στο βράχο.

«Στην αρχή δεν τον ήθελα καθόλου, ερχόταν και έπαιρνε καφέ από το μαγαζί, ο Σάκης έμπαινε από την μια πόρτα, εγώ έβγαινα από την άλλη, δεν ήθελα να τον βλέπω. Η προσπάθεια και η επιμονή που έκανε, στο τέλος της ημέρες με γοήτευε. Μετά από έξι μήνες ενέδωσα. Αν μου κάνει πρόταση γάμου θα το δείτε, θέλω να προσπαθήσει όμως και όχι να τον προϊδεάσω», είχε εξομολογηθεί για τη γνωριμία τους στην εκπομπή «Breakfast@Star» η Μαριαλένα Ρουμελιώτου.