Μαριάννα Τουμασάτου για Αλέξανδρο Σταύρου: «Δεν έχω ζηλέψει ποτέ τον σύζυγό μου, αλλά ούτε εκείνος εμένα»

Η Μαριάννα Τουμασάτου ήταν καλεσμένη στο vidcast των Rainbow Mermaids και η ηθοποιός μίλησε για την πορεία της στην υποκριτική, τη μητρότητα ενώ απάντησε και σε ερωτήσεις για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Σταύρου.

Η γνωστή ηθοποιός, Μαριάννα Τουμασάτου, αποκάλυψε ποια ήταν η πρώτη της συνεργασία με τον σύζυγό της σε τηλεοπτική σειρά, όταν ήρθαν κοντά, ενώ στη συνέχεια περιέγραψε τα νεανικά της χρόνια και τον κοινό τρόπο διασκέδασης σε μπαρ και συναυλίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχαμε γνωριστεί στη σειρά «Τα φτερά του έρωτα», μετά ανοίξανε τα φτερά και πετάξαμε», είπε αρχικά η Μαριάννα Τουμασάτου.

Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια η ηθοποιός, οι δυο τους σύχναζαν στα ίδια μέρη χωρίς να γνωρίζονται μεταξύ τους. «Όταν ήμασταν έφηβοι με τον Αλέξανδρο Σταύρου, πηγαίναμε στα ίδια μαγαζιά στα Εξάρχεια, ακούγαμε την ίδια μουσική, πηγαίναμε στις ίδιες συναυλίες και δεν ξέραμε καν ο ένας τον άλλον. Κάναμε παράλληλα πράγματα χωρίς να το ξέρουμε. Δεν είναι ότι συναντιόμασταν και σκεφτόμασταν αν τυχόν μπορούσε να γινόταν κάτι μεταξύ μας. Είναι ότι δεν ξέραμε ότι ήμασταν στο ίδιο μέρος. Σε εκείνο το υπόγειο που γινόντουσαν οι συναυλίες, ήμασταν με τον Αλέξανδρο στις ίδιες».

«Δεν έχω ζηλέψει ποτέ τον σύζυγό μου, αλλά ούτε εκείνος εμένα. Όλες οι σχέσεις έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Εμείς έχουμε κάνει τον πρώτο μεγάλο κόπο που κάνουν οι άνθρωποι για να είναι μαζί, θέλοντας το για πάντα. Έχουμε δώσει τις μάχες μας, τις κερδίσαμε και πορευόμαστε» ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Η γνωστή ηθοποιός και ο σύζυγός της, Αλέξανδρος Σταύρου το 2010 απέκτησαν την κόρη τους για την οποία η Μαριάννα Τουμασάτου αναφέρεται σχεδόν σε κάθε της συνέντευξη.