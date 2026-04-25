Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπι δίπλα σε λευκούς καρχαρίες – «Τι εμπειρία και αδρεναλίνη» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο

Η Μαριέττα Χρουσαλά αποφάσισε να μοιραστεί εικόνες από την εμπειρία που έζησε σε εξωτικό προορισμό, όταν κολύμπησε δίπλα από λευκούς καρχαρίες. Η ίδια ήταν προστατευμένη σε ειδικό κουβούκλιο, όμως και πάλι η αδρεναλίνη της ανέβηκε στα ύψη, όπως έγραψε στο Instagram.

Η Μαριέττα Χρουσαλά δημοσιοποίησε το Σάββατο 25 Απριλίου φωτογραφίες και ένα βίντεο στο προφίλ της από την όλη εμπειρία, σημειώνοντας πως είχε κολυμπήσει ξανά με καρχαρίες πριν από 16 χρόνια και ήταν κάτι που ήθελε οπωσδήποτε να ζήσει ξανά.

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες που ανέβασε φαίνεται επίσης να ταΐζει άγρια πουλιά με την οικογένειά της, ενώ στη διαδρομή που έκαναν με το σκάφος για να συναντήσουν τους καρχαρίες, είδαν και δελφίνια.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαριέττα Χρουσαλά έγραψε: «Το έκανα 16 χρόνια πριν με τους μεγάλους λευκούς. Έπρεπε να επιστρέψω. Τι εμπειρία και αδρεναλίνη. Να σέβεστε τη φύση και ερωτευτείτε μαζί της. Sorry για το βίντεο αλλά και εγώ φοβήθηκα».

Η κατάδυση έγινε με τη χρήση ειδικού προστατευτικού κλουβιού (cage diving), μια μέθοδο που επιτρέπει την ασφαλή και κοντινή παρατήρηση των μεγάλων λευκών καρχαριών στο φυσικό τους περιβάλλον.

Το ταξίδι της παρουσιάστριας στη Νότια Αφρική περιελάμβανε και σαφάρι, με την ίδια και τον σύζυγό της Λέοντα Πατίτσα να επισκέπτονται εντυπωσιακά σημεία της περιοχής.

Η Μαριέττα Χρουσαλά, πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από τα τηλεοπτικά πλατό, είχε μιλήσει προ ημερών στο περιοδικό InStyle για την όμορφη σχέση της με τον Λέοντα Πατίτσα.