Μαρίλια Μητρούση: «Δεν μου χαρίστηκε κανένας επειδή ήμουν η κόρη του Μητρούση, ακολούθησα τα δικά μου βήματα»

Η Μαρίλια Μητρούση έδωσε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου με αφορμή τη συμμετοχή στη δραματική σειρά «Να μ’ αγαπάς» στον Alpha.

Η νεαρή ηθοποιός, Μαρίλια Μητρούση, αναφέρθηκε στην απόφαση να ακολουθήσει το επάγγελμα που έκαναν και οι γονείς της αλλά και στην βαθιά της πίστη στον Θεό και στο καλό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί έγινες ηθοποιός;

Ήταν μονόδρομος για μένα, θεωρώ. Το θέατρο ήταν μέσα στη ζωή μου από μικρό παιδάκι, αφού αυτή ήταν η δουλειά των γονιών μου. Το θεωρώ σπίτι μου. Μου είναι τόσο φυσιολογικό που έγινα ηθοποιός. Αρχικά ασχολήθηκα με τη μουσική και πήγα στο Εθνικό Ωδείο, ενώ στη συνέχεια σπούδασα σε δραματική σχολή. Όλους τους ρόλους που πήρα, τους έχω πάρει με οντισιόν.

Δεν μου χαρίστηκε κανένας επειδή ήμουν η κόρη του Μητρούση ούτε ήταν τίποτα δεδομένο. Ακολούθησα τα δικά μου βήματα στην τέχνη, όχι των γονιών μου. Θυμάμαι πόσο είχα χαρεί όταν με επέλεξε η Μιμή Ντενίση για την παράσταση “Και από Σμύρνη… Σαλονίκη”. Οι γονείς μου, από την άλλη μεριά, δεν μου είπαν ποτέ “γίνε” ή “μη γίνεις” ηθοποιός. Το μόνο που θέλουν είναι να είμαι ευτυχισμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι σου δίνει δύναμη;

Πιστεύω πολύ στον Θεό. Πιστεύω στο καλό αλλά και στην αέναη μάχη του καλού με το κακό. Πιστεύω στη δύναμη της αγάπης. Και ο άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό είναι ένας αισιόδοξος άνθρωπος.