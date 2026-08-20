Μαριλού Κόζαρη για Πάνο Μουζουράκη: «Δεν έχει κάποιο ελάττωμα, είναι πολύ καλός μπαμπάς και σύζυγος»

Για την οικογενειακή του ζωή, τη σχέση με τα παιδιά του και την καθημερινότητα στο σπίτι μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, με τη Μαριλού Κόζαρη να παρεμβαίνει στη συζήτηση και να αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στους ρόλους του πατέρα και του συζύγου.

Ο Πάνος Μουζουράκης παραχώρησε συνέντευξη στον «Σαντορίνη FM 106,4», με αφορμή την προγραμματισμένη συναυλία του στο νησί, ενώ η Μαριλού Κόζαρη βρέθηκε επίσης στη συζήτηση, όταν ο καλλιτέχνης κλήθηκε να μιλήσει για τα προτερήματα και τα ελαττώματά του ως σύζυγος.

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Σε ερώτηση για το τι θεωρεί δυσκολότερο, να κοιμίσει τα δύο παιδιά του ή να πραγματοποιήσει μια τετράωρη συναυλία, ο ίδιος απάντησε με χιούμορ.

«Αν τα παιδιά δεν είναι σε φάση να κοιμηθούν, εγώ δεν ξέρω να τα κοιμίσω. Η γυναίκα μου θεωρεί ότι εγώ δεν τα κοιμίζω, εγώ όμως θεωρώ ότι απλά περνάω μαζί τους τον χρόνο που δεν έχω την υπόλοιπη μέρα. Το τετράωρο live το έκανα παλιά, αλλά τώρα πλέον δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω», είπε.

Όταν στη συνέχεια κλήθηκε να αναφέρει ένα προτέρημα και ένα ελάττωμά του ως σύζυγος, δυσκολεύτηκε να απαντήσει. Τότε η Μαριλού Κόζαρη παρενέβη, σημειώνοντας: «Είναι πολύ καλός μπαμπάς και σύζυγος, δεν έχει κάποιο ελάττωμα».

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Ο Πάνος Μουζουράκης συνέχισε στο ίδιο κλίμα, περιγράφοντας τη στάση που, όπως είπε, έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα μέσα στη σχέση τους.

«Τώρα τελευταία έχω υιοθετήσει μια νέα μέθοδο που λέγεται “ναι αγάπη μου”. Κάνω ό,τι θέλει το κορίτσι μου. Μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία γιατί αν υπάρχει μια συνεχής κόντρα και προσπαθείς να δικαιολογηθείς, δεν θα δεις ποτέ ποια είναι η ανάγκη του άλλου ανθρώπου», ανέφερε.

Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη γνωρίστηκαν το 2022 και επέλεξαν εξαρχής να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα. Παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2023 στην Αίγινα και λίγους μήνες αργότερα απέκτησαν την κόρη τους, Ευελένη.

Στη συνέχεια, η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους, του Γιώργου-Παναγιώτη. Οι δυο τους εξακολουθούν να διατηρούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, μοιράζοντας μόνο επιλεγμένες στιγμές από την καθημερινότητά τους.