Μαρίνα Σάττι: Εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε

Η ομάδα της βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους διοργανωτές και πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας
Μαρίνα Σάττι
H Μαρίνα Σάττι / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Μαρίνα Σάττι ολοκλήρωσε το πρωί της Παρασκευής (01-12-2025) τη σύντομη νοσηλεία της στη Γενική Κλινική του Ιασώ, από όπου και έλαβε εξιτήριο.

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη φροντίδα που της παρείχαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της» αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το επιτελείο της τραγουδίστριας μετά το εξιτήριο. Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, η Μαρίνα Σάττι θα παραμείνει για λίγες ημέρες σε πρόγραμμα ξεκούρασης.

Η ομάδα της βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους διοργανωτές και πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας.

«Προτεραιότητά μας είναι η πλήρης και ασφαλής επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες.

Ευχαριστούμε θερμά το κοινό, τους συνεργάτες και τα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τη στήριξή τους» καταλήγει η ανακοίνωση.

