Μαρίνα Σάττι: Η τραγουδίστρια του Ισραήλ στη Eurovision, Eden Golan, απάντησε για το πολυσυζητημένο χασμουρητό

Το χασμουρητό από την Μαρίνα Σάττι είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Η τραγουδίστρια του Ισραήλ στη Eurovision, Eden Golan, ρωτήθηκε και απάντησε πέντε μήνες μετά.

Η Μαρίνα Σάττι είχε κλείσει τα μάτια και το χασμουρητό της, καταγράφηκε από τις κάμερες, την ώρα που η τραγουδίστρια του Ισραήλ, Eden Golan, έδινε συνέντευξη τύπου, λίγο πριν τον τελικό της Eurovision. Η κίνηση της Ελληνίδας, ερμηνεύτηκε από πολλούς ως αποδοκιμασία στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα. Τότε η τραγουδίστρια του Ισραήλ δεν είχε δώσει απαντήσεις. Πέντε μήνες μετά, αρκέστηκε να ευχηθεί, μετά από σχετική ερώτηση, καλή επιτυχία στην Ελληνίδα συνάδελφό της.

H Eden μίλησε στο Hollywood Reporter από το Ισραήλ για την εμπειρία της, στη Eurovision: «Σίγουρα δεν μπορούσα να ακούσω τον εαυτό μου. Άκουγα μόνο τις αποδοκιμασίες. Έπρεπε να τραγουδήσω μηχανικά, σαν αυτόματος πιλότος. Αυτό μου άναψε μια φλόγα μέσα μου. Ένιωσα σαν να είχα ένα θηρίο μέσα μου. Θα το ξανάκανα και θα δεχόμουν αποδοκιμασίες εκατομμύρια φορές αν χρειαζόταν. Νομίζω ότι τρέλανα κάποιους που δεν κατάφεραν να με επηρεάσουν με τις αποδοκιμασίες».

Μερικοί από τους ανταγωνιστές σου δεν ήταν ακριβώς παραδείγματα ευγενούς άμιλλας. Θυμάμαι ότι μια από την Ελλάδα γύρισε τα μάτια της κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ενώ η άλλη από την Ιρλανδία έκλαιγε στο κόκκινο χαλί και έκανε σκηνή για την κατάταξή σου. Τι έχεις να πεις για αυτούς τους ανταγωνιστές;

«Καλή τύχη. Μακάρι να πραγματοποιηθούν όλα τα όνειρά τους. Προσεύχομαι. Προσεύχομαι γι’ αυτούς. Προσεύχομαι να έχουν μια καλή ζωή και να είναι ευτυχισμένοι».

“Anti-Booing” Tech and Calls From Gal Godot: Eden Golan, Israel’s Eurovision Star, Reveals All https://t.co/dSpXfv7UAw