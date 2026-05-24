Μαρίνα Σπανού: Το «Ταξίδι» απευθυνόταν σε συγκεκριμένο πρόσωπο και το γνωρίζει, δεν ξέρω πώς νιώθει γι’ αυτό

«Είπα στον παραγωγό μου να ξορκίσουμε αυτή τη θλίψη χορεύοντας» περιγράφει η Μαρίνα Σπανού
Για την ιστορία πίσω από την μεγάλη της επιτυχία, το “Ταξίδι” αλλά και για την… ομοιότητα με τη Μαρίνα Σάττι μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαρίνα Σπανού στη νέα συνέντευξη που έδωσε το μεσημέρι της Κυριακής (24-05-2026) στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο.

Η Μαρίνα Σπανού ανέφερε: «Είμαι στη σχολή Γ’ έτος στο Εθνικό και έχω περάσει ενάμισι χρόνο που πιστεύω ότι ο έρωτας δεν θα ξαναϋπάρξει στη ζωή μου. Και το ξαναζώ. Κάθομαι σε ένα ξεκούρδιστο πιάνο της σχολής και γράφω το ρεφρέν από το “Ταξίδι”. Αυτούς τους στίχους έγραψα, “μα εσύ είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό”».

«Πήγα στο σπίτι, σκεφτόμουν τι να το κάνω για 4 – 5 ώρες και ξαναγυρνάω στη σχολή, στο ίδιο πιάνο. Γράφω το 1ο κουπλέ και το 2ο και αυτό ήταν μια μελαγχολική μπαλάντα. Είπα στον παραγωγό μου να ξορκίσουμε αυτή τη θλίψη χορεύοντας» εκμυστηρεύτηκε αρχικά η νεαρή τραγουδοποιός.

«Το τραγούδι αυτό δηλαδή απευθυνόταν σε συγκεκριμένο πρόσωπο και το γνωρίζει αυτό. Δεν ξέρω όμως πώς νιώθει γι’ αυτό».

«Με έχουν μπερδέψει με τη Μαρίνα Σάττι στον δρόμο! “Μαρίνα, δεν το πιστεύω, τι ωραίο το Ζάρι” μου είπαν και ‘γω ήμουν έτσι… το δεχόμουν» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μαρίνα Σπανού στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη το μεσημέρι της Κυριακής.

