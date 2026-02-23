Μαρίνος Κόνσολος: Πέθανε ο παππούς του – Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό

Μία πολύ δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός, Μαρίνος Κόνσολος, ο οποίος ανέφερε στο Instagram ότι σήμερα, Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026) πέθανε ο παππούς του.

Στην ανάρτηση που έκανε ο Μαρίνος Κόνσολος στο Instagram ανέφερε ότι ο παππούς του, Δήμος Χαλλουμάς, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τις «ρίζες» και την ιστορία που κληροδότησε στην οικογένεια.

«Σήμερα το πρωί έφυγε ο παππούς μου, Δήμος Χαλλουμάς.

90 χρόνια ζωής. Μια ολόκληρη διαδρομή ανθρώπου που έγινε ιστορία για την οικογένειά μας.

Τους τελευταίους μήνες κουράστηκε πολύ. Το σώμα λύγισε, αλλά η παρουσία του έμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή γνώριμη και ζεστή.

Οι παππούδες δεν είναι μόνο άνθρωποι της οικογένειας. Είναι οι ρίζες μας, η αρχή της ιστορίας μας, οι αναμνήσεις που κουβαλάμε χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Καλό σου ταξίδι παππού.

Σε ευχαριστώ για τη ζωή που προηγήθηκε από τη δική μου. Σε ευχαριστώ για τις ρίζες», έγραψε στο Instagram ο Μαρίνος Κόνσολος.

«Μεγάλωσα στην Κύπρο σε γειτονιά και μου είναι πολύ οικείο να χαιρετήσω στο δρόμο τον μανάβη και τα παιδάκια που ζουν εκεί. Έχω μάθει να ζω μόνος μου. Παίζουν ρόλο και οι ρυθμοί της δουλειάς», είχε εξομολογηθεί παλαιότερα ο Κύπριος ηθοποιός, Μαρίνος Κόνσολος.