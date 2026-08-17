Μάριος Φραγκούλης: Η αγάπη είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος σε έναν άλλον

Τόσο για το κεφάλαιο της αγάπης όσο και για τη σχέση που διατηρεί με τα δώρα μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Μάριος Φραγκούλης στη νέα ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον Flash 99,4 και τη δημοσιογράφο Σοφία Αποστολίδου.

“Η αγάπη είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος σε έναν άλλον” υπενθύμισε, αρχικά, ο Μάριος Φραγκούλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Άμα αγαπάς και σέβεσαι τον εαυτό σου και έχεις τη δυνατότητα μέσα από αυτή τη χούφτα που κρατάς αυτή την αγάπη να την ανοίξεις και τα χέρια αυτά να ανοίξουν και να γίνουν χέρια φτερά που να ανοίξουν και να δώσουν αυτή την αγάπη και να τη μοιραστούν αυτή την αγάπη, θα είσαι πιο ελεύθερος. Πιστεύω ότι την αγάπη την έχουμε ανάγκη πια” δηλώνει ο Μάριος Φραγκούλης με αφορμή και το τραγούδι του, “Χέρια φτερά”.

“Είναι πολύ δύσκολο για μένα σαν άνθρωπος να δέχομαι πολλά δώρα” παραδέχθηκε, τέλος, ο Μάριος Φραγκούλης για να προσθέσει, όμως, πως “η ζωή δεν είναι μόνο να δίνεις. Είναι καμιά φορά να αφήνεις και τον άλλον να σου δώσει που θέλει”.