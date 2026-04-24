Μάρκος Σεφερλής: Το political correct δε με έχει επηρεάσει, γιατί ποτέ δεν έκανα πράγματα που είναι αντίθετα σε αυτό

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Μάρκος Σεφερλής και μίλησε για το political correct, αλλά και το γεγονός ότι αυτό το διάστημα δεν παρουσιάζει κάποια εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση.

Ο γνωστός κωμικός έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Super Κατερίνα» και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Παρασκευή (24.04.2026). Μάλιστα, ο Μάρκος Σεφερλής σχολίασε και κάποιες φήμες που τον ήθελαν να αντικαθιστά την Κατερίνα Καινούργιου την περίοδο της απουσίας της από την εκπομπή της λόγω εγκυμοσύνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το political correct εμένα δε με έχει επηρεάσει καθόλου, γιατί ποτέ δεν έκανα πράγματα που είναι αντίθετα σε αυτό. Η κωμωδία αυτή είναι, δε θα αλλάξουμε τώρα τους κανόνες της κωμωδίας. Όλο αυτό είναι μια φούσκα που ξεφούσκωσε. Δε νομίζω ποτέ πως ότι αστεία ή σχόλια έκανα ήταν για να προσβάλω κάποιον», ξεκαθάρισε ο Μάρκος Σεφερλής.

«Δε θα έλεγα ότι μου έχει λείψει η ζωντανή τηλεόραση, γιατί είναι μια ευθύνη πολύ μεγάλη. Δε σου αφήνει το περιθώριο να έχεις λίγη προσωπική ζωή. Το ότι έχω τώρα χρόνο να περάσω με τον γιο μου, να πάμε στο γήπεδο, να κάνουμε πράγματα μαζί, μου αρέσει περισσότερο. Από εκεί και πέρα, θέλω να κάνω τηλεόραση, είναι στα σχέδιά μου, αλλά το ζωντανό θα το απέφευγα με την έννοια ότι είναι πολύ μεγάλη ευθύνη», δήλωσε ακόμα.

Παράλληλα μίλησε και για τις δημοσιογραφικές προτάσεις που του έχουν γίνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουν πέσει διάφορες προτάσεις, συζητάμε διάφορα πράγματα. Υπάρχει και πολλή παραφιλολογία, τόσους μήνες έλεγαν ότι θα παρουσιάσω τη “Super Κατερίνα”. Eίναι δυνατόν; Η Κατερίνα είναι μια και είναι και σούπερ, άρα ποιός είμαι εγώ να πάω να παρουσιάσω μια τέτοια εκπομπή, η οποία σκίζει;», είπε ακόμα.