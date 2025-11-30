Marseaux: «Μετά τον θάνατο της μητέρας μου είχε χαθεί η ισορροπία μες στο σπίτι, σήμερα ο πατέρας μου είναι ο μεγαλύτερος φαν μου»

Η νεαρή τραγουδίστρια Marseaux έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στις ισορροπίες που χάθηκαν από το σπίτι της εξαιτίας του θανάτου της μητέρας της όσο και για τα τοξικά σχόλια που λαμβάνει στα social media και τον τρόπο διαχείρισής τους.

Η Marseaux ήταν καλεσμένη το μεσημέρι της Κυριακής (30.11.2025) στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε για όλα στη Ναταλία Γερμανού. Μάλιστα, η τραγουδίστρια σημείωσε ότι παρά τις δυσκολίες που πέρασε με τον πατέρα της, σήμερα είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστές της.

«Μετά τον θάνατο της μητέρας μου είχε χαθεί βασικά η ισορροπία μες στο σπίτι. Προφανώς. Οπότε ήμασταν λίγο περίεργα, αλλά τώρα ο πατέρας μου έρχεται παντού. Είναι ο μεγαλύτερος μου φαν. Είναι φανταστικό, ξέρει όλα τα τραγούδια απ’ έξω. Πανό μου, φτιάχνει στις συναυλίες», εξομολογήθηκε η νεαρή καλλιτέχνιδα.

«Στην αρχή, όταν ξεκινάς κιόλας, δεν καταλαβαίνεις το τι κόστος έχει το να εκτίθεσαι. Λες εγώ θέλω να κάνω μουσική, θέλω να κάνω τη φάση μου και δεν περιμένεις ότι ο κόσμος μπορεί να έχει νεύρα μία μέρα και να σου γράψει ένα σχόλιο που εσένα μπορεί να σε καταστρέψει. Δηλαδή, μπορεί να σε κάνει για να κλαις ώρες. Αλλά εκείνος την ώρα που αφήνει αυτό το σχόλιο… νομίζω ότι δεν το σκέφτεται ή δεν τον ενδιαφέρει.

Οπότε στην αρχή, εγώ είχα πάθει σοκ, λέω “γιατί τόσο μίσος; Κάνω κάτι λάθος;”. Μετά από λίγο, όταν κατάλαβα ότι πια το TikTok είναι μία πλατφόρμα πλήρως… τοξική είπα “ok, δεν τρώω εγώ μόνο κριτική, τρώνε όλοι”. Οπότε, δε γίνεται να σταματούσαμε όλοι να κάνουμε αυτό που αγαπάμε», είπε ακόμα για τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί στα social media.

«Στην αρχή απαντούσα στα αρνητικά σχόλια, γιατί με έτρωγε. Δηλαδή είχα… είχα μπει στην μπρίζα. Μετά από λίγο λέω “αξία δίνεις”. Άσε τον καθέναν να πει αυτό που θέλει. Δηλαδή, εγώ θα κάνω αυτό που κάνω… Θα δουλεύω, θα βγάζω μουσική, θα χορεύω, θα κάνω για αυτό που νιώθω εγώ πως είμαι φτιαγμένη και σε όποιον αρέσει», παραδέχτηκε στη συνέχεια η Marseaux.