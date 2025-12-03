Μάθιου Πέρι: Αντιμέτωπος με τρία χρόνια φυλακή o γιατρός που του πουλούσε κεταμίνη – «Από τους πλέον υπεύθυνους για τον θάνατο του παιδιού μας»

Αντιμέτωπος με τρία χρόνια φυλάκισης είναι o γιατρός που του πουλούσε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι, που βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του στις 28 Οκτωβρίου 2023. Πρόκειται για τον γιατρό, Σαλβαδόρ Πλασένσια που έχει δηλώσει ένοχος ότι χορηγούσε στον πρωταγωνιστή από τα «Φιλαράκια» κεταμίνη.

Ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια είναι ένας από τα πέντε άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του 54χρονου Πέρι – του «Τσάντλερ» από τη θρυλική σειρά τα «Φιλαράκια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο γιατρός και άλλοι δύο άνδρες συνεργάστηκαν για να προμηθεύσουν στον ηθοποιό κεταμίνη, τη ναρκωτική ουσία στην οποία ήταν εθισμένος ο «Τσάντλερ» από τη θρυλική σειρά τα «Φιλαράκια». Κατηγορείται ότι προμήθευσε στον ηθοποιό μεγαλύτερη ποσότητα του φαρμάκου στον Πέρι με αντάλλαγμα χιλιάδες δολάρια.

Σύμφωνα με γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο Δρ. Πλασένσια με τον Δρ. Μάρκ Τσάβες, ο Δρ. Πλασένσια φέρεται να αποκάλεσε τον Μάθιου Πέρι «ηλίθιο».

Ο ηθοποιός έπαιρνε νόμιμες, συνταγογραφημένες ποσότητες του φαρμάκου για να θεραπεύσει την κατάθλιψή του, αλλά ήθελε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που του είχε συνταγογραφηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μάθιου Πέρι έλαβε 27 ενέσεις κεταμίνης τις τρεις τελευταίες μέρες πριν πεθάνει.

«Από τους πλέον υπεύθυνους για τον θάνατο του παιδιού μας»

Οι γονείς του Μάθιου Πέρι δηλώνουν ότι ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένθια είναι «από τους πλέον υπεύθυνους» για τον θάνατο του ηθοποιού.

Τα μέλη της οικογένειας του ηθοποιού υπέβαλαν νέες επιστολές στο δικαστήριο, περιγράφοντας το βάρος της απώλειας και την οργή τους για όσους εκμεταλλεύτηκαν την ευαλωτότητα του Πέρι.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, στη δική τους επιστολή η μητέρα του Πέρι, Σουζάν, και ο πατριός του, Κιθ Μόρισον, περιγράφουν το πένθος τους ως «αμέτρητο» και επισημαίνουν: «Πώς μετριέται μια τέτοια θλίψη; Πώς μπορεί να της δοθεί λογική; Η ζωή του ήταν δεμένη με τη δική μας και πολλές φορές κρατιόταν με κάθε μέσο που θα τον προστάτευε από αυτό το μεγάλο, τρομερό βάρος που απειλούσε να τον καταστρέψει – και τις καρδιές μας μαζί του». Στη συνέχεια αναφέρονται σε ανθρώπους που «εκμεταλλεύτηκαν» την κατάσταση του ηθοποιού: «Και τότε κάποιοι άπληστοι τύποι εμφανίστηκαν μέσα στο σκοτάδι και όλα κατέρρευσαν».

Για τον Πλασένθια γράφουν ότι γνώριζε καλά τις δυσκολίες του Πέρι, αλλά «παραβίασε επανειλημμένα τους βασικούς όρκους του», συναντώντας τον «μυστικά μέσα στη νύχτα» και χορηγώντας του ουσίες «χωρίς καμία νόμιμη ιατρική βάση». «Ήταν μόνο για λίγα χρήματα; Κάποια πράγματα δύσκολα κατανοούνται», σημειώνουν.

Ο πατέρας του Μάθιου Πέρι, Τζον, και η σύζυγός του, επέλεξαν να μην απευθυνθούν προσωπικά στον γιατρό, γράφοντας ότι «δεν άξιζε να ακούσει τα συναισθήματά» τους.