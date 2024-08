Μάθιου Πέρι: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στους 5 συλληφθέντες για τον θάνατο του «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια»

Για τον θάνατο του διάσημου ηθοποιού Μάθιου Πέρι κατηγορούνται τελικά οι πέντε ύποπτοι που συνελήφθησαν νωρίτερα την Πέμπτη 15 Αυγούστου στην Καλιφόρνια. Ο τηλεοπτικός «Τσάντλερ» από την κορυφαία σειρά τα «Φιλαράκια» βρέθηκε νεκρός τον Οκτώβριο του 2023.

Πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο γιατρών και της Τζασβίν Σανγκά, μίας διαβόητης ντίλερ κεταμίνης και γνωστής ως «βασίλισσα της κεταμίνης», κατηγορούνται για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, που αγαπήθηκε σαν «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια».

Σύμφωνα με όσα έδωσε στη δημοσιότητα ο εισαγγελέας την Πέμπτη (15.08.2024), πρόκειται για δύο γιατρούς από την Καλιφόρνια, τη «βασίλισσα της κεταμίνης», Τζασβίν Σανγκά, τον φερόμενο ως διανομέα ναρκωτικών και τον προσωπικό βοηθό που ζούσε με τον ηθοποιό, όπως μετέδωσε το NBC NEWS.

Η έρευνα των Αρχών της Καλιφόρνιας έφερε στο φως ένα «μεγάλο εγκληματικό δίκτυο» προμηθευτών κεταμίνης, που παρείχε την ουσία στον Matthew Perry.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο του 2023, οπότε και πέθανε, ο Matthew Perry αγόρασε 20 φιαλίδια κεταμίνης για 55.000 δολάρια.

«Αυτοί οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τα προβλήματα εθισμού του κ. Πέρι για να πλουτίσουν. Ήξεραν ότι αυτό που έκαναν ήταν λάθος», δήλωσε ο εισαγγελέας, Μάρτιν Εστράδα, απαγγέλοντας τις κατηγορίες.

NEWS



US Attorney Martin Estrada reveals that his office has charged five defendants, who are part of a “broad, underground criminal network,” with playing a significant role in Matthew Perry’s death by providing ketamine to him.



Estrada says that these people, who include two… pic.twitter.com/I0n6zC1UQj