Ματίνα Νικολάου: Με τον πρώην σύζυγό μου έχουμε πολύ καλή σχέση, περνάμε ώρες μαζί σαν οικογένεια

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Ματίνα Νικολάου και αναφέρθηκε στις σχέσεις της με πρώην άντρα της και πατέρα του γιου της.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» την Τρίτη (2.04.2026). Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Ματίνα Νικολάου αναφέρθηκε στον γιος της, που είναι πλέον 18 ετών, στον πρώην άντρα της αλλά και στο μοναδικό πράγμα που τη θυμώνει, το οποίο είναι το ψέμα.

«Ο γιος μου είναι 18 χρονών. Τελειώνει το σχολείο τώρα. Έχει κυλήσει πολύ ομαλά και η εφηβεία του. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Από τη μέρα που έκλεισε τα 18, έχει αλλάξει. Αισθάνεται πιο απελευθερωμένος. Εμένα μου αρέσει αυτό», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός για τον μοναχογιό της.

«Θα βγει λίγο πιο πολύ, θα σκεφτεί ότι τώρα θα βγάλει δίπλωμα οδήγησης, θέλει να δουλέψει το καλοκαίρι. Έχει μπει σε μια διαδικασία άλλου είδους. Όταν βγαίνει έξω βράδυ, δεν κοιμάμαι. Ακόμα και αλλού να κοιμηθεί, σε σπίτι φίλου του, αν δεν με πάρει να μου πει ότι είναι σπίτι, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Θέλω να ξέρω ότι κάπου έχει φτάσει. Προσπαθώ να μην τον παίρνω συνέχεια τηλέφωνο, γιατί τον παίρνουμε και όλοι. Τον παίρνει η γιαγιά του, ο μπαμπάς του. Κατανοεί όμως την αγωνία του γονιού να είναι καλά. Μάλλον σημαίνει ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά. Είναι πολύ συγκροτημένος», πρόσθεσε η Ματίνα Νικολάου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις σχέσεις της με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της, σημειώνοντας: «Με τον μπαμπά του έχουμε πολύ καλή σχέση. Δεν είναι εύκολο και σύνηθες να έχεις μια καλή σχέση. Εμάς μας τα έφερε έτσι η ζωή και οι καταστάσεις που περνάμε ώρες μαζί σαν οικογένεια, ασχέτως αν δεν είμαστε σύντροφοι».

«Δεν είναι ωραίο όταν θυμώνω. Ένα πράγμα με θυμώνει, το ψέμα. Με θυμώνει πάρα πολύ. Δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι ψέμα, αλλά όταν εξακριβωθεί ότι είναι ψέμα, δεν μπορώ, θυμώνω πάρα πολύ. Όταν σου λέει ο άλλος ψέματα, είναι έλλειψη σεβασμού. Εκεί τελειώνει. Κατεβάζω… ρολά. Συμβαίνει κι αυτό», ανέφερε ακόμα η Ματίνα Νικολάου.