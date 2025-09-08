Ματούλα Ζαμάνη: Ενοχλημένη με αστυνομικό που της έκοψε κλήση – «Βρε αγάπη μου, μην το καθυστερούμε»

Η Ματούλα Ζαμάνη μοιράστηκε με το κοινό της ένα περιστατικό που της συνέβη λίγο πριν ξεκινήσει η προγραμματισμένη συναυλία της στη Θεσσαλονίκη. Από τη σκηνή αποφάσισε να μιλήσει για τα όσα έζησε, όταν αστυνομικός τη σταμάτησε με τη μηχανή που οδηγούσε και της έκοψε κλήση.

Η Ματούλα Ζαμάνη αποκάλυψε πως στον δρόμο προς τον χώρο της συναυλίας την σταμάτησε η αστυνομία και της έκοψαν κλήση. «Ερχόμουν καμικάζι για να μην χαλάσει το μαλλί, είναι φυσικό κράνος, δεν το σκέφτηκα» είπε αρχικά η τραγουδίστρια που παραδέχτηκε ότι δεν φορούσε κράνος.

Με τον δικό της χιουμοριστικό τρόπο περιέγραψε τον αστυνομικό που της έκανε τον έλεγχο σαν «να είχε βγει από το Game of Thrones», ενώ παραδέχτηκε αμέσως το λάθος της.

«Του λέω “πες μου βρε αγάπη μου τι είναι γιατί πάω σε συναυλία”. Μου λέει “το ξέρω γιατί είσαι η αγαπημένη της γυναίκας μου”. Και λέω “θες να γνωριστούμε;”» περιέγραψε με χιούμορ η ερμηνεύτρια.

Παρά το χαμόγελο με το οποίο διηγήθηκε το περιστατικό, η Ματούλα Ζαμάνη δεν έκρυψε και την ενόχλησή της για την αυστηρότητα των ελέγχων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. «Να είναι καλά τα παιδιά, να πιάνουν εμάς στον δρόμο και να αφήνουν όλα τα άλλα…», σχολίασε με νόημα, προκαλώντας αντιδράσεις και γέλια στο κοινό.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από θαυμαστές της και κυκλοφόρησε γρήγορα στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Πριν από ένα χρόνο, η Ματούλα Ζαμάνη έβγαλε την μπλούζα της μπροστά στο κοινό της ενώ τραγουδούσε το «Μιλώ για σένα», με το κοινό να ζητωκραυγάζει. Από εκείνη τη στιγμή έγινε θέμα συζήτησης τόσο στα social media όσο και στις εκπομπές της τηλεόρασης για αυτήν την κίνησή της.