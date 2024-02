Με 40 διάσημες γυναίκες το τελευταίο εξώφυλλο της βρετανικής Vogue για τον Έντουαρντ Ένινφουλ

Το τελευταίο εξώφυλλο της βρετανικής Vogue δια χειρός Έντουαρντ Ένινφουλ είναι εντυπωσιακό. Φιλοξενεί μία εμβληματική φωτογράφιση με 40 αγαπημένες διάσημες γυναίκες.

Ο Έντουαρντ Ένινφουλ αποχωρεί από την αρχισυνταξία της βρετανικής Vogue, με μία εκθαμβωτική φωτογράφιση 40 αγαπημένων διάσημων γυναικών.

Ανάμεσά τους είναι οι Τζέιν Φόντα, Σερένα Ουίλιαμς, Λίντα Εβαντζελίστα, Ναόμι Κάμπελ, Σίντι Κρόφορντ, Μάιλι Σάιρους, Ντούα Λίπα, Όπρα Γουίνφρεϊ και Βικτόρια Μπέκαμ.

«Το τέλος μιας εποχής», υπογράμμισε η βρετανική Vogue στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram. «Μετά από 6,5 χρόνια και 153 εξώφυλλα αστέρων, ανάμεσά τους, και οι 40 θρυλικές γυναίκες που φωτογραφήθηκαν μαζί στη Νέα Υόρκη για το τεύχος Μαρτίου».

Όλες οι σταρ οι οποίες έχουν φωτογραφηθεί στο παρελθόν για το εξώφυλλο της Vogue, συγκεντρώθηκαν σε ένα στούντιο του Μανχάταν τον Δεκέμβριο, από το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη, το Μιλάνο και το Λος Άντζελες και φωτογραφήθηκαν στον φακό του διάσημου Steven Meisel, επιλέγοντας ρούχα σε λευκό και μαύρο.

Η εντυπωσιακή φωτογράφιση της Vogue στη σελίδα της στο Instagram:

Και η αντίστοιχη ανάρτηση στον λογαριασμό της Vogue στο Χ (πρώην Twitter):

After six and a half years and 153 cover stars behold #EdwardEnninful’s final edition of #BritishVogue. When the idea for the cover was ignited, there was only one question: would 40 of the most booked and blessed women on earth actually make it to one studio in Manhattan, on one… pic.twitter.com/50RS0ddCLS