Μεγάλοι κινηματογραφικοί έρωτες του Χόλιγουντ με τεράστιο χάσμα ηλικίας

Το Χόλιγουντ έχει μακρά ιστορία στη δημιουργία κινηματογραφικών ζευγαριών με πολλά χρόνια διαφορά ηλικίας, ακόμη και ολόκληρες δεκαετίες.

Κυρίως ώριμοι και σέξι άνδρες, έμπειροι και με αυτοπεποίθηση φαίνεται να σαγηνεύουν πολύ νεότερές τους γυναίκες στις ταινίες του Χόλιγουντ.

Κι αν σε κάποιες περιπτώσεις αυτό φαίνεται κάπως αναπόφευκτο, όπως στην περίπτωση του γοητευτικού Μάρλον Μπράντο στο «Τελευταίο Τανγκό στο Παρίσι» σε άλλες, ζευγάρια με μεγάλο age gap κάπως ξενίζουν.

Η Δρ Caroline Ruddell, ειδικός σε θέματα κινηματογράφου και τηλεόρασης στο Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ του Λονδίνου, δίνει και μία άλλη διάσταση. «Είναι πιο συνηθισμένο να βλέπεις ηλικιωμένους άνδρες να συνεργάζονται με πολύ νεότερες γυναίκες σε ένα ρομαντικό σενάριο στην οθόνη» είπε στη MailOnline.

Όπως εξηγεί υπάρχει ένας διαχωρισμός ως προς το φύλο και την ηλικία στη βιομηχανία του θεάματος.

«Αυτό έχει να κάνει και με τους ρόλους από τους οποίους αποκλείονται οι γυναίκες ηθοποιοί όταν μεγαλώνουν. Πολύ συχνά οι μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες ηθοποιοί παραπονιούνται ότι υπάρχουν πολύ λίγοι ρόλοι για αυτές όταν φτάσουν σε μια ορισμένη ηλικία κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει για τους άνδρες ηθοποιούς».

Από τον 69χρονο Μάικλ Κέιν και τον έρωτά του για την 20χρονη Χάι Γεν στον «Ήσυχο Αμερικάνο» μέχρι τα 27 χρόνια διαφοράς του Μάρλον Μπράντο με την Μαρία Σνάιντερ στο «Τελευταίο Τανγκλό στο Παρίσι», η MailOnline παρουσιάζει μερικά από τα πιο γνωστά κινηματογραφικά ρομάντζα με διαφορά ηλικίας έως και μισό αιώνα μεταξύ των εραστών στην οθόνη.

49 χρόνια: Μάικλ Κέιν και Ντο τι Χάι Γεν – Ο Ήσυχος Αμερικάνος (The Quiet American, 2002)

Το γεγονός ότι ο Μάικλ Κέιν ήταν σχεδόν πέντε δεκαετίες μεγαλύτερος από την ερωμένη τού δημοσιογράφου Τόμας Φάουλερ, την οποία υποδύθηκε η 20χρονη Ντο Θι Χάι Γεν στη μεταφορά του μυθιστορήματος του Γκράχαμ Γκριν το 2002, «Ο Ήσυχος Αμερικάνος», δεν έπεισε κάποιους κριτικούς.

Ωστόσο, η ερμηνεία του βετεράνου Βρετανού ηθοποιού Κέιν τού χάρισε την έκτη υποψηφιότητά του για Όσκαρ – αυτή τη φορά Α’ Ανδρικού Ρόλου, έχοντας προηγουμένως κερδίσει βραβεία Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Η Χάνα και οι αδελφές της» το 1986 και το «Θέα στον ωκεανό» 13 χρόνια αργότερα, το 1996.

Στη Σαϊγκόν του 1952 μαίνεται ο απελευθερωτικός πόλεμος των Βιετναμέζων κατά των Γάλλων αποικιοκρατών. Εκεί βρίσκεται ο Φάουλερ (Μάικλ Κ’ειν), ένας Βρετανός δημοσιογράφος των London Times που καλύπτει την περιοχή για πολλά χρόνια αλλά κινδυνεύει να ανακληθεί στο Λονδίνο. Ο Πάιλ (Μπρένταν Φρέιζερ) είναι ένας ήρεμος Αμερικάνος μέλος ανθρωπιστικής αποστολής.

Ο Φάουλερ έχει ερωτευτεί μια νεαρή Βιετναμέζα χορεύτρια με το όνομα Φουόνγκ (Χάι Γεν), για την οποία ενδιαφέρεται και ο Πάιλ.

Τα πράγματα θα αρχίσουν να περιπλέκονται όταν ο Φάουλερ (Μάικλ Κέιν) αποφασίζει να παρουσιάζει μια πλαστή ιστορία για τρομοκρατική δραστηριότητα στο Βόρειο Βιετνάμ.

42 χρόνια: Τομ Σκέριτ και Ντρου Μπάριμορ – Γλυκιά Ήβη (Poison Ivy, 1992)

Η Ντρου Μπάριμορ έγινε σταρ, σε ηλικία μόλις 7 ετών, στην υπερπαραγωγή του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 1982 «E.T.» ( Ο Εξωγήινος).

Στο ερωτικό θρίλερ του 1992 «Γλυκιά Ήβη» η Ντρου Μπάριμορ υποδύεται την έφηβη και σέξι Ήβη, στην ταινία που σκηνοθέτησε η Κατ Σέι που σχεδιάζει να ξελογιάσει τον μπαμπά της φίλης της Σίλβι.

Η μητέρα της Σίλβι δεν είναι σε καλή κατάσταση υγείας και δεν μπορεί να ικανοποιήσει σεξουαλικά τον σύζυγό της.

Η Ήβη το εκμεταλλεύεται και προσπαθεί να παρασύρει ερωτικά τον πατέρα της φίλης της.

Τον πατέρα Ντάριλ Κούπερ, υποδύεται ο ηθοποιός Τομ Σκέριτ, ο οποίος ήταν 59 ετών όταν κυκλοφόρησε η ταινία ενώ η Μπάριμορ ήταν 17 ετών.

Η Μπάριμορ, που πόζαρε γυμνή για το περιοδικό Interview την εποχή της κυκλοφορίας της ταινίας, είχε αργότερα πολύ πιο επιτυχημένες ταινίες, όπως «Ένας τραγουδιστής για τον γάμο μου» (The Wedding Singer), «οι Άγγελοι του Τσάρλι» Charlie’s Angels και «Κάθε φορά πρώτη φορά» (50 First Dates).

39 χρόνια: Σον Κόνερι και Καθριν Ζέτα Τζόουνς – Διπλή Παγίδα (Entrapment, 1999)

Οι λάτρεις του κινηματογράφου είχαν συνηθίσει να βλέπουν τον Σον Κόνερι να σαγηνεύει νεαρές γυναίκες στην οθόνη, αφού έκανε το ντεμπούτο του ως ο πρώτος Τζέιμς Μποντ, το 1962 στο «Dr No».

Όταν ένας συνταξιούχος κλέφτης, ο Σον Κόνερι, εμπλέκεται στην εξαφάνιση ενός πολύτιμου πίνακα, μια ερευνήτρια ασφαλιστικής, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στήνει παγίδα για να πιάσει τον ύποπτο, στο θρίλερ «Διπλή Παγίδα» το 1999.

Ο Σον Κόνερι στην ταινία είναι 68 ετών και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς μόλις 29!

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, 54 ετών σήμερα και βραβευμένη με Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για το «Σικάγο» το 2003, είναι παντρεμένη με τον 79χρονο ηθοποιό Μάικλ Ντάγκλας με τον οποίο έχουν διαφορά 25 χρόνια.

Ο Σον Κόνερι πέθανε σε ηλικία 90 ετών τον Οκτώβριο του 2020. Το 1975 παντρεύτηκε με τη Γαλλομαροκινή ζωγράφο Μισελίν Ροκμπρίν με την οποία έμειναν μαζί 50 χρόνια.

34 χρόνια: Μπίλ Μάρεϊ και Σκάρλετ Γιόχανσον – Lost In Translation (Χαμένοι στη Μετάφραση, 2003)

Η ταινία «Χαμένοι στη Μετάφραση» της Σοφία Κόπολα, στην οποία βλέπουμε την ιδιαίτερη σύνδεση δύο μοναχικών ταξιδιωτών (που υποδύονται οι Σκάρλετ Τζοχάνσον και Μπιλ Μάρεϊ), θα μπορούσε εύκολα να κυριαρχήσει σε συζητήσεις για την διαφορά ηλικίας.

Ο Μπομπ και η Σάρλοτ στην ταινία, είναι υπερβολικά μόνοι. Εκείνος περιτριγυρισμένος από ανθρώπους στην πιο ρηχή στιγμή της καριέρας του ως ηθοποιός κι εκείνη ένα φρέσκο κορίτσι, απόφοιτος πανεπιστημίου και παραμελημένη από τον φωτογράφο σύζυγό της.

Ο απίθανος δεσμός τους ξεκινάει σε ένα ξενοδοχείο.

Ο Μπίλ Μάρεϊ, του οποίου οι εισπρακτικές επιτυχίες περιλαμβάνουν τα «Ghostbusters» και την «Μέρα της μαρμότας» (Groundhog Day), έκλεισε τα 52 οκτώ ημέρες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα τον Σεπτέμβριο του 2002 – με την Γιόχανσον να είναι σχεδόν 18.

Δύο χρόνια αργότερα, σε ηλικία 20 ετών, η Γιόχανσον θα συνεργαστεί με τον 34χρονο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ στην ταινία «The Island» (Το Νησί) που σκηνοθέτησε ο Μάικλ Μπέι.

34 χρόνια: Τζακ Νίκολσον και Αμάντα Πιτ – «Κάλλιο αργά παρά αργότερα» (Something’s Gotta Give, 2003)

Ο Τζακ Νίκολσον, γνωστός γυναικοκατακτητής εντός και εκτός οθόνης, στην κωμωδία

της Νάνσι Μάγιερς του 2003 «Something’s Gotta Give» υποδύθηκε τον ιδιοκτήτη δισκογραφικής εταιρείας, Χάρι Σάνμπορν, που βγαίνει μόνο με πολύ νεότερες γυναίκες, και όταν λέμε πολύ νεότερες εννοούμε με 30 χρόνια μικρότερες και βάλε..

Όμως ενώ εξελισσόταν ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο με την πιο πρόσφατη κατάκτησή του, τη Μαρίν, ξαφνικά νιώθει έντονους πόνους στο στήθος.

Η μητέρα της Μαρίν, η Έρικα Μπάρι, (που την υποδύεται η Νταϊάν Κίτον), μια πετυχημένη θεατρική συγγραφέας που έχει πάρει διαζύγιο, δέχεται κάπως απρόθυμα να… κουράρει τον Χάρι μέχρι να σταθεί πάλι στα πόδια του.

Από τη στιγμή που μένουν μόνοι, ο Χάρι νιώθει έκπληκτος γιατί έλκεται από την Έρικα αλλά και εκείνη αισθάνεται ότι πλάι του ανακαλύπτει ξανά την αγάπη.

Τα ερωτικά μπλεξίματα δεν έχουν τελειωμό όταν αρχίζει να φλερτάρει την Έρικα κι ο 30χρονος γοητευτικός γιατρός του Χάρι.

Από τη στιγμή που γίνεται καλά, ο Χάρι επιστρέφει όχι μόνο στο σπίτι του, αλλά και στις παλιές του συνήθειες. Όμως, όταν τα αισθήματά του για την Έρικα αποδεικνύονται πιο δυνατά, ο Χάρι πρέπει να αποδεχτεί τις αλλαγές στον τρόπο που ερωτεύεται…

Η Μαρίν, την οποία υποδύεται η Αμάντα Πιτ, είναι 34 χρόνια νεότερη από τον Νίκολσον στην ταινία και μόλις 31 ετών όταν κυκλοφόρησε η ταινία.

Αυτή δεν ήταν η μόνη ταινία του Νίκολσον με πολύ νεότερή του παρτενέρ. Στο «Καλύτερα δεν γίνεται» (As Good As It Gets, 1997), η συμπρωταγωνίστριά του Έλενα Χαντ ήταν 26 χρόνια νεότερη από αυτόν.

Ο Νίκολσον κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και ο Χαντ το Α’ Γυναικείου Ρόλου στα Βραβεία Όσκαρ του 1997.

28 χρόνια: Μάικλ Ντάγκλας και Γκουίνεθ Πάλτροου – Ένας τέλειος φόνος (A Perfect Murder, 1998)

Ο Μάικλ Ντάγκλας ήταν 54 ετών και η Γκουίνεθ Πάλτροου 26 ως ζευγάρι στο αστυνομικό θρίλερ «A Perfect Murder» το 1998.

Ο Ντάγκλας έπαιζε έναν επιχειρηματία μεγιστάνα του οποίου η πολύ νεότερη σύζυγός του – που υποδεύεται η Πάλτροου – τον απατά και έτσι εκείνος αποφασίζει να προσλάβει τον εραστή της για να τη σκοτώσει!

Ερευνώντας το παρελθόν του εραστή Ντέιβιντ και ανακαλύπτοντας κάποιες παλαιότερες απάτες του, προσεγγίζει το νεαρό καλλιτέχνη, του φανερώνει ό,τι γνωρίζει για τη ζωή του και του προσφέρει 500.000 δολάρια για να δολοφονήσει την Έμιλι.

Ο Ντέιβιντ δέχεται και ο φόνος πρέπει να φανεί ως ατύχημα.

Πρόκειται για το ριμέικ της ταινίας του Χίτσκοκ, στην οποία το κεντρικό ζευγάρι υποδυόταν ο Ρέι Μίλαντ και η Γκρέις Κέλι – οι οποίοι είχαν διαφορά ηλικίας 22 χρόνια.

Ο Μάικλ Ντάγκλας προώθησε το «A Perfect Murder» στο Φεστιβάλ Αμερικανικού Κινηματογράφου της Ντοβίλ στη Γαλλία τη χρονιά που κυκλοφόρησε.

27 χρόνια: Μάρλον Μπράντο και Μαρία Σνάιντερ – Το τελευταίο τανγκό στο Παρίσι (Last Tango In Paris, 1972)

Το «Last Tango in Paris» είναι ίσως μια από τις πιο ερωτικές ταινίες όλων των εποχών, όμως υπήρξε ένας πραγματικός εφιάλτης για την πρωταγωνίστρια Μαρία Σνάιντερ.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας σχέσης μεταξύ ενός μεγάλου σε ηλικία χήρου και μιας νεαρής γυναίκας, που συναντιούνται όταν και οι δύο βλέπουν ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση στο Παρίσι.

Ο Μάρλον Μπράντο ήταν 48 ετών όταν γυρίστηκε η ταινία, ο ιταλός σκηνοθέτης Μπερνάρντο Μπερτολούτσι ήταν στα 30 του και η Σνάιντερ μόλις 19.

Το τεράστιο χάσμα ηλικίας μεταξύ των εραστών που υποδύονταν ο Μάρλον Μπράντο και η Μαρία Σνάιντερ ήταν μια από τις πολλές διαμάχες σχετικά με την περιβόητη ταινία του 1972.

Η ταινία είναι γνωστή για τη διαβόητη σκηνή βιασμού της Σνάιντερ, για την οποία ο Μπερτολούτσι παραδέχτηκε δεκαετίες αργότερα ότι δεν ήταν συναινετική, προκαλώντας ένα μεγάλο κύμα αντιδράσεων στο Χόλιγουντ και όχι μόνο.

Ο χαρακτήρας του Μάρλον Μπράντο, Πολ, βιάζει τον χαρακτήρα της ηθοποιού Μαρία Σνάιντερ, Ζαν, χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι βούτυρο ως λιπαντικό.

Σε μια συνέντευξη του 2007 στην Daily Mail, η Σνάιντερ είπε ότι η σκηνή δεν ήταν στο αρχικό σενάριο και ότι ο Μπράντο και ο Μπερτολούτσι τής το είπαν λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

Ο σκηνοθέτης αναγνώρισε ότι είχε αποκαλύψει τη λεπτομέρεια στη Σνάιντερ την τελευταία στιγμή, επειδή ήθελε η ταπείνωση και η οργή της στην οθόνη να είναι αληθινές.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζέσικα Τσαστέιν είχε αναφέρει σχετικά το 2016: «Προς όλους που αγαπούν αυτή την ταινία – βλέπετε μία 19χρονη να την βιάζει ένας 48χρονος. Ο σκηνοθέτης σχεδίασε την επίθεσή της. Νιώθω άρρωστη».