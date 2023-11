Η τηλεοπτική σειρά «Suits» στην οποία συμμετείχε η Μέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle) μπορεί να παίζεται εδώ και χρόνια μόνο σε επαναλήψεις (ολοκληρώθηκε το 2019 μετά από 9 σεζόν), αλλά συνεχίζει να σαρώνει, κάτι για το οποίο η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι φάνηκε έκπληκτη,

Όπως είπε η Μέγκαν Μαρκλ δεν μπορεί να εξηγήσει την απρόσμενη επιτυχία της δραματικής τηλεοπτικής σειράς «Suits» στην οποία συμμετείχε πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι στον ρόλο της δικηγόρου, Ρέιτσελ Ζέιν.

Η δούκισσα του Σάσσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, βρέθηκε στην ετήσια εκδήλωση του περιοδικού Variety, «Power of Women» που πραγματοποιήθηκε στο Mother Wolf στο Λος Άντζελες,

Εκεί η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, Meghan Markle ενημερώθηκε από τη σεναριογράφο του περιοδικού Αντζελίκ Τζάκσον (Angelique Jackson), ότι η τηλεοπτική σειρά του USA Network, έχει πλέον ξεπεράσει τα 45 δισεκατομμύρια λεπτά ροής τόσο στο Netflix και όσο και στο Peacock σύμφωνα με την Nielsen.

«Δεν είναι τρελό;» είπε η Μέγκαν Μαρκλ, μόλις το έμαθε. «Ήταν υπέροχο να δουλεύω με ένα τόσο σπουδαίο καστ και συνεργείο. Περάσαμε πραγματικά όμορφα. Ήμουν σε αυτό για επτά σεζόν, άρα ήταν αρκετό» τόνισε. «Είναι δύσκολο να βρεις μια σειρά που να μπορείς να παρακολουθήσεις τόσα πολλά επεισόδια αυτή την εποχή, έτσι αυτό μπορεί να έχει κάποια σχέση. Οι καλές σειρές είναι διαχρονικές».

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι επέλεξε για την περίσταση ένα εκρού ασύμμετρο φόρεμα Proenza Schouler αξίας 1.400 δολαρίων και το συνδύασε με μαύρες γόβες Aquazzura 895 δολαρίων και μαύρο τσαντάκι.

Η πρώην πρωταγωνίστρια της αγαπημένης σειράς «Suits» ανέφερε επίσης ότι είναι «πραγματικά περήφανη» για τα πρότζεκτ που έχει φέρει εις πέρας η «Archewell Productions». Η Meghan Markle τόνισε επίσης ότι θέλει να δημιουργήσει «πράγματα που κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα» με «αίσθηση συλλογικότητας».

