Η εκρηκτική Μέγκι Ντρίο, σε συνέντευξη που έδωσε στο «MEGA Καλημέρα» αναφέρθηκε στα reality μόδας, σχολιάζοντας τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

«Έχω μάθει να βλέπω σε εκπομπές μόδας φινετσάτα άτομα. Η Σοφία Χατζηπαντελή μου θυμίζει τη Rihanna. Δεν μου αρέσει ούτε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ούτε η Χατζηπαντελή στην τηλεόραση.

Απορώ γιατί έχουν ακόμα στην τηλεόραση την Ηλιάνα», δήλωσε η Μέγκι Ντρίο.

Η Μέγκι Ντρίο εκτίμησε πως φέτος δεν θα πάει καλά η εκπομπή «Shopping Star» με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο τιμόνι της παρουσίασης.

«Δεν ταιριάζει στην Ηλιάνα το Shopping Star, στην Βίκυ Καγιά ταίριαζε. Το ταλέντο της Ηλιάνας στη τηλεόραση είναι 4/10. Η Ηλιάνα είναι αποτυχημένη τηλεπερσόνα, θα την έλεγα και λίγο σνομπ», σημείωσε στη συνέχεια η Μέγκι Ντρίο.

Από τα πυρά της βέβαια δεν ξέφυγε ούτε και η Κατερίνα Καραβάτου στο My Style Rocks, ενώ αποκάλυψε πως έχει δεχτεί πρόταση για το «I am a celebrity get out of here».

«Αν κάνω κάτι, θα το κάνω για πολλά λεφτά», είπε η Μέγκι Ντρίο.