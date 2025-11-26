Μελέτης Ηλίας: «Ήταν ήταν καθαρά θέμα τύχης το ότι επέζησα όταν έπαιρνα ουσίες»

Μία νέα εξομολόγηση για την εποχή που ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά μίλησε ο Μελέτης Ηλίας, τονίζοντας ότι η ζωή του είχε μπει σε κίνδυνο και πώς ο ίδιος ζει από θέμα τύχης. Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι του αρέσει να πίνει αλκοόλ, ενώ ο πατέρας του είχε πρόβλημα με το ποτό.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Το σόι σου», που επέστρεψε φέτος δυναμικά στον ALPHA, μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Γνώμη» του Fipster και αναφέρθηκε στα πάθη του. Μάλιστα, ο Μελέτης Ηλίας ανέφερε ότι μετά από ένα συμβάν έκοψε «μαχαίρι» τις ουσίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ όταν ήμουνα νέος, χρήστης, ερασιτέχνης που είχα δοκιμάσει ουσίες, μου συνέβη κάτι το οποίο θεωρώ ότι ήταν καθαρά θέμα τύχης το ότι επέζησα. Αυτός είναι ένας δρόμος, ο οποίος μπορεί πολύ εύκολα να μην έχει γυρισμό. Πολύ εύκολα. Να νομίζεις ότι το ελέγχεις. Είναι γνώριμο στοιχείο των χρηστών το “εντάξει, το ελέγχω” ή το “έλα ρε, όλοι κάνουν”. Ή ότι το κάνουν για χαλάρωση. Σε μια στιγμή που ούτε διανοείσαι, μπορεί να μην υπάρχει γυρισμός», εξομολογήθηκε ο Μελέτης Ηλίας.

Επίσης ο γνωστός ηθοποιός τόνισε τη σπουδαιότητα να καταλάβει ο ίδιος ο χρήστης ότι έχει πρόβλημα και να αναζητήσει βοήθεια.

«Πρέπει να το αντιληφθεί ο ίδιος. Πρέπει να ταρακουνηθεί από κάτι, να πέσει σε τοίχο. Αλλιώς, όσο δεν πονάει το δάχτυλο, δεν πας στον γιατρό. Έφτασα σε ένα σημείο που άρχισε να γίνεται στην καθημερινότητά μου λίγο επικίνδυνο. Όχι με την ουσία αυτή καθαυτή, αλλά με την επίδρασή της σε άλλα πράγματα. Όταν είσαι υπό την επήρεια και πρέπει να δουλέψεις την επόμενη μέρα και δεν μπορείς να ξυπνήσεις, αυτό σε επηρεάζει παντού. Με ένα περιστατικό είπα “τέλος”. Ήμουν 27 προς 28.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τότε είναι μια ζωή χωρίς καθόλου ουσίες. Πίνω αλκοόλ, μου αρέσει, αλλά το ελέγχω, επειδή και ο πατέρας μου είχε ένα θέμα με το αλκοόλ», δήλωσε ακόμα.

«Όταν κατάλαβα ότι δεν μπορώ να το ελέγξω, το έκοψα μαχαίρι. Το επόμενο βήμα θα ήταν κέντρο απεξάρτησης», ανέφερε στη συνέχεια για τις ουσίες.

«Τα παραδείγματα που έχω να παραθέσω είναι πολύ σκληρά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ορίσουν τον εαυτό τους και αν τους έβλεπες σε μια άλλη φάση της ζωής τους, δε θα πίστευες ότι έφτασαν εκεί. Δεν θέλει πολύ για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, όταν μπεις σε αυτόν τον δρόμο», ανέφερε στη συνέχεια ο Μελέτης Ηλίας.