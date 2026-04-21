Μελίνα Ασλανίδου: «Ούρλιαζα “παιδιά, δεν γίνεται, βγάλτε μας”»

Όλα όσα είπε η γνωστή τραγουδίστρια για τους φόβους, τις παραξενιές της, αλλά και για την προσωπική της ζωή
Η τραγουδίστρια Μελίνα Ασλανίδου

Στα backstage του νέου videoclip της Μελίνας Ασλανίδου βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής Happy Day και η γνωστή τραγουδίστριά, μεταξύ άλλων, μίλησε τους φόβους και τις παραξενιές της, αλλά και για την προσωπική της ζωή.

«Πιστεύω ότι κάθε διασκευή που έρχεται στο σήμερα, είναι μία καινούργια πρόταση. Ισχύει αυτό που είπε ο Γιάννης Βαρδής, ότι υπάρχουν καλλιτέχνες που μπορούν να κάνουν επιτυχία μόνο με διασκευές. Το σημαντικό στη διασκευή είναι να υπάρχει μια πρόταση και απόλυτος σεβασμό», είπε αρχικά η τραγουδίστρια Μελίνα Ασλανίδου.

Σε ερώτηση για τους φόβους και τις παραξενιές της, η τραγουδίστρια απάντησε: «Έχω κλειστοφοβία και δεν μπορώ την ασέβεια. Θέλω ευγένεια. Μ’ αρέσει η ευγένεια».

«Μου έχει συμβεί σε γύρισμα να μείνω με όλο το beauty team μέσα στο ασανσέρ, στο Διογένη. Ούρλιαζα και φώναζα “παιδιά δεν γίνεται, βγάλτε μας, βγάλτε μας”. Μας μάλωσαν που μπήκαμε όλοι μαζί στο ασανσέρ γιατί δεν θέλαμε να περπατήσουμε. Μας έβγαλαν και όλα καλά» είπε επίσης. 

 

Η γνωστή τραγουδίστρια ρωτήθηκε και για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν κατά καιρούς για την προσωπική της ζωή και απάντησε με χιούμορ: «Δεν παντρεύομαι, δεν παντρεύομαι, εγώ δεν σοβαρεύομαι».

Πιο δημοφιλή
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
«Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Παγκόσμια πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη – Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
Η επιστροφή του «The Devil Wears Prada 2» σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη εμβληματική ταινία, αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς
Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt and Stanley Tucci
