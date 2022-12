Η Μελίνα Νικολαΐδη, η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, απαθανατίστηκε κατάξανθη και έκανε πολλούς αναρωτηθούν αν το νέο look της οφείλεται σε κάποιο φίλτρο, περούκα ή πρόκειται για κάποια πραγματική αλλαγή που επέλεξε να κάνει στα μαλλιά της.

Στη φωτογραφία η 18χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή φαίνεται με ξανθά μαλλιά, πιασμένα σε έναν χαλαρό κότσο χαμηλά στον σβέρκο. Η Μελίνα Νικολαΐδη φόρεσε ένα μαύρο τζιν και ένα μαύρο μπλουζάκι και χαμογέλασε στην κάμερα, φανερώνοντας τις αλλαγές στους φίλους της στα social media.

Την αποκάλυψη του νέου look της Μελίνας έκανε η προσωπική make up artist της Δέσποινας Βανδή, Βάσω Νακοπούλου, στο Facebook. Η make up artist της γνωστής τραγουδίστριας δημοσίευσε 3 φωτογραφίες με την κατάξανθη Μελίνα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ποια είναι η κοπέλα στις φωτογραφίες.

Δείτε την φωτογραφία:

Λίγες ώρες όμως μετά, την πρόδωσε η μαμά της! Αφού η Δέσποινα Βανδή κοινοποίησε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την κόρη της Μελίνα να ποζάρει με ξανθά μαλλιά και έγραψε: «Κοριτσάκι μου».

Δείτε την ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή: