Μέλπω Ζαρόκωστα: «Μια ενοχή που έχω είναι ότι δεν την πήγα νωρίτερα στο γηροκομείο» λέει ο γιος της

Η Μέλπω Ζαρόκωστα έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (16-01-2026) στα 92 χρόνια της. Ο γιος της, Αλέξανδρος Παγουλάτος, παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και μίλησε με συγκίνηση για τον θάνατο της μητέρας του.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα ζούσε τα τελευταία χρόνια στο Γηροκομείο Αθηνών. Όπως λέει ο γιος της, η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της ζωής της, ξεκίνησε το 2024 όταν είχε ατύχημα στις διακοπές της. Μετανιώνει που δεν την πήγε νωρίτερα στο γηροκομείο, καθώς το πρώτο διάστημα που έμεινε εκεί, το ηθικό της αναπτερώθηκε. Όπως λέει για τη μητέρα του, ήταν ένας άνθρωπος δοτικός, που πάλευε χωρίς να έχει χρήματα από την καριέρα της.

«Σαν μητέρα ήταν ιδιαίτερα δεμένη μαζί μου, μετά το 2022-2023 άρχισε να καταπέφτει, η άνοια της ήταν λίγο πιο έντονη. Το τελικό χτύπημα ήταν το καλοκαίρι του 2024, αφού την πήγα κάποιες μέρες διακοπές, ένα πρωί έπεσε. Από εκεί ξεκίνησε μια κάθετη πτώση. Σε συνεννόηση με τον Σπύρο Μπιμπίλα και την Άννα Φόνσου είδαμε ότι είναι καλό να πάει στο γηροκομείο.

Μόλις πήγε στο γηροκομείο, ερχόταν ο κόσμος την έβλεπε, οι νοσοκόμες της έκαναν πλάκα, ανέβηκε κάθετα η διάθεσή της. Μια ενοχή που έχω είναι ότι δεν την πήγα νωρίτερα στο γηροκομείο. Μέχρι πριν μια εβδομάδα μας χαιρετούσε και μας έστελνε φιλάκια.

Μετά μας ειδοποίησαν ότι έχανε λίγο την επικοινωνία με τον κόσμο. Είναι ένα καλό παράδειγμα ανθρώπου που πάλεψε, δεν είχε χρήματα. Όταν χώρισε με τον πατέρα μου είχε και εμένα να πληρώνει το ιδιωτικό που πήγαινα και αναγκάστηκε να δανειστεί 40.000» είπε ο γιος της αείμνηστης ηθοποιού.

Μετά την προβολή των δηλώσεων, ο Γιώργος Λιάγκας, σχολίασε: «Πολλές φορές ότι τα παιδιά παρατάνε τους γονείς σε ένα γηροκομείο, από το να είναι μόνοι τους στο σπίτι με μια Φιλιππινέζα, καλύτερα να είναι στην παρέα ενός γηροκομείου».

Ποια ήταν η Μέλπω Ζαρόκωστα

Η Μέλπω Ζαρόκωστα γεννήθηκε στον Πειραιά στα 1933. Ήταν κόρη του Ηλία Ζαρόκωστα ενός από τους πρώτους Έλληνες αναλογιστές και της Δέσποινας Σπυροπούλου. Μετά τον πόλεμο του 1940, μετανάστευσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου σπούδασε θέατρο στο Metropolitan Theater και στη σχολή Canandale σκηνοθεσία, σενάριο και υποκριτική.

Έμεινε εκεί 11 χρόνια και ξεκίνησε την καλλιτεχνική της καριέρα στην τηλεόραση και το θέατρο. Ερμήνευσε στο Σίδνεϊ την Αντιγόνη του Ζαν Ανούιγ, επίσης την Εκάβη στα ελληνικά για την ελληνική παροικία.

Το 1957 παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, τον πιανίστα Ανδρέα Διαμαντίδη, και μετέβη μαζί του Λονδίνο, όπου και έμειναν για έναν χρόνο.

Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων επέστρεψε στην Ελλάδα το 1958. Σχεδόν ταυτόχρονα με την επιστροφή στην Αθήνα, ξεκίνησε και τη συνεργασία της με τον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Εκεί γνώρισε και τον μετέπειτα δεύτερο σύζυγο της επίσης ηθοποιό και σκηνοθέτη Βίκτορα Παγουλάτο με τον οποίο και απέκτησαν έναν γιο, τον Αλέξανδρο.

Ασχολήθηκε με τη μετάφραση και διασκευή έργων για το θέατρο, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έγραψε το πρώτο της θεατρικό έργο, το Φροντιστήριο γυναικών, στο οποίο και συμπρωταγωνίστησε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τη Νόρα Βαλσάμη και το Νίκο Απέργη. Έκτοτε αρκετά δικά της έργα έχουν παιχθεί στην Αθήνα και την επαρχία.

Υπήρξε το πρώτο γυναικείο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων από το 1960, μέλος του Δ.Σ. από το 1990 και Πρόεδρος της Εταιρείας από το 1999 έως το 2001.