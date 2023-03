«Τέλος» για την ώρα στην ενασχόλησή του με τους super ήρωες βάζει ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φ. Σάντμπεργκ, μετά την ταινία «Shazam: Η οργή των Θεών».

Γιατί ο σκηνοθέτης το αποφάσισε αυτό; Εξαιτίας των κριτικών που δέχτηκε η ταινία του!

«Στο Rotten Tomatoes μόλις πήρα τη χαμηλότερη βαθμολογία κριτικού και την υψηλότερη βαθμολογία κοινού για την ίδια ταινία. Δεν περίμενα επανάληψη της πρώτης ταινίας κριτικά, αλλά έμεινα λίγο έκπληκτος γιατί νομίζω ότι είναι μια καλή ταινία» έγραψε ο David F. Sandberg στο twitter.

«Όπως έχω πει εδώ και καιρό, ανυπομονώ πολύ να επιστρέψω στον τρόμο (καθώς και να δοκιμάσω κάποια νέα πράγματα). Μετά από έξι χρόνια Shazam, σίγουρα έχω τελειώσει με τους υπερήρωες προς το παρόν», πρόσθεσε.

«Για να είμαι ξεκάθαρος, δεν μετανιώνω ούτε για ένα δευτερόλεπτο που έκανα τις ταινίες Shazam», συνέχισε.

«Έμαθα τόσα πολλά και έχω συνεργαστεί με μερικούς πραγματικά καταπληκτικούς ανθρώπους. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που κατάφερα να σκηνοθετήσω δύο από αυτές! Ήταν πολύ απαιτητικές αλλά πολύτιμες εμπειρίες.

Ένα πράγμα που πραγματικά περίμενα με ανυπομονησία είναι να αποσυνδεθώ από τη διαδικτυακή συζήτηση των υπερήρωων. Πολλά από αυτά με αγχώνουν τόσο πολύ και θα είναι ωραίο να μην χρειάζεται να το σκέφτομαι άλλο».

