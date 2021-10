Άγνωστος μεταξύ αγνώστων ήταν στη Σάρλοτ των ΗΠΑ ο θρύλος της ροκ μουσικής και frontman των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ.

Ο Μίκ Τζάγκερ αποφάσισε να πάει για ένα ποτό στο Thirsty Beaver Saloon στα τέλη Σεπτεμβρίου όταν οι Rolling Stones έδωσαν συναυλία στο Bank of America Stadium της Σάρλοτ στις ΗΠΑ.

Η θρυλικός τραγουδιστής απόλαυσε το ποτό του στο Thirsty Beaver Saloon, και κανείς δεν πήρε χαμπάρι πότε ήρθε, πότε έφυγε ακόμη και το αν ήταν εκεί!

Το γεγονός έγινε γνωστό ότα ανάρτησε μια φωτογραφία του στο twitter και τράβηξε την προσοχή του Τζέρεμι Μάρκοβιτς, ενός δημοσιογράφου στμεταξύ πολλών άλλων στην Πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας, και στο North Carolina Rabbit Hole.

Αυτός διαπίστωσε πως κανείς δεν πήρε χαμπάρι πως ο άνδρας που έπινε μόνος του χαλαρά μια μπύρα είναι ο Μικ Τζάγκερ.

Τη φωτογραφία την κοίταζε και ο Brian Wilson, ο ιδιοκτήτης του μπαρ, που κι αυτός δεν είχε ιδέα ότι το προηγούμενο βράδυ είχε πάει εκεί ο Τζάγκερ για μπύρα. «Δεν ήμουν εκεί. Το έχασα. Έβαζα τη μικρή μου κορούλα να κοιμηθεί» είπε στον Markovich. Είχε φύγει από το Beaver γύρω στις 5 και επέστρεψε γύρω στις 12 παρά τέταρτο. Και ούτε κουτσομπολιά, ούτε κουβέντες για το ότι ο Τζάγκερ ήταν εκεί.

«Δεν ξέρω καν πότε ακριβώς ήταν εκεί. Μεταξύ 10 και 11, νομίζω» είπε ο Wilson. Έλα που, όπως ανακάλυψε ο Markovich, η παρέα στα αριστερά του Τζάγκερ όπως κοιτάζουμε τη φωτογραφία έμεινε μέχρι το κλείσιμο. Τακτικοί θαμώνες, και ο Wilson τους ξέρει. Ο ένας απ’ αυτούς κοιτάζει προς έναν από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές του ροκ που περπάτησαν πάνω σ’ αυτή τη Γη· χαμογελάει και δεν έχει ΙΔΕΑ τι βλέπουν τα μάτια του.

Ο Markovich ρώτησε τον Wilson αν θα μπορούσε να μιλήσει με έναν από αυτούς τους τακτικούς θαμώνες. «Ω, όχι. Θα παίζουμε με τον πόνο τους» είπε ο ιδιοκτήτης, ξέροντας ότι είχαν εισιτήρια για τη συναυλία. «Θ’ ακουμπήσουν 400 δολάρια για εισιτήριο στη συναυλία, αλλά δεν αναγνωρίζουν τον Μικ Τζάγκερ όταν μπαίνει απ’ την πόρτα» πρόσθεσε. Ούτε η μπαργούμαν αναγνώρισε τον Μικ Τζάγκερ. «Είναι μικρή» σχολίασε ο Brian Wilson.

Out and about last night in Charlotte, NC pic.twitter.com/BWssvivAII