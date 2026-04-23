Μίκης Θεοδωράκης: Η σύζυγός του, Μυρτώ Αλτίνογλου, έγινε 101 ετών – Το πάρτι γενεθλίων

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 ο Μίκης Θεοδωράκης άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 96 ετών, αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη στον χώρο της τέχνης αλλά και ένα τεράστιο κενό στις ζωές των δικών του ανθρώπων. Η συνοδοιπόρος της ζωής του, Μυρτώ Αλτίνογλου γιόρτασε την Πέμπτη (23.04.2026) τα 101α της γενέθλια.

Ο Άγγελος Θεοδωράκης Παπαγγελίδης, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του οργάνωσαν μία γλυκιά γιορτή προς τιμήν της Μυρτούς Αλτίνογλου, που ήταν η αγαπημένη του «Μυρτιά» του Μίκη Θεοδωράκη.

Μάλιστα, ο εγγονός της, Άγγελος Θεοδωράκης Παπαγγελίδης, δημοσίευσε μία σειρά με φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων που έκανε η οικογένεια που αξέχαστου και σπουδαίου συνθέτη στην αγαπημένη τους γιαγιά.

«Η Μυρτώ είχε δώσει κι αυτή εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, για την Ιατρική. Έτσι, μια φθινοπωρινή μέρα του 1943 συναντηθήκαμε πίσω από το Κεντρικό Πανεπιστήμιο, στην οδό Ακαδημίας. Σταθήκαμε και μιλούσαμε στη μέση του δρόμου. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που μιλούσα ελεύθερα στο δρόμο μ’ ένα κορίτσι της ηλικίας μου. Ήταν οργανωμένη στην ΕΠΟΝ της Νέας Σμύρνης, αλλά τώρα είχε περάσει στην οργάνωση της τάξης της, μαζί με το Βύρωνα Σάμιο, το Λεωνίδα Κύρκο και την Καλλισθένη Σμπαρούνη.

Πολλές φορές το Αμφιθέατρο μεταβαλλότανε σε χώρο πραγματικής μάχης και ήθελε τότε να έχεις γερά κότσια να βγεις ανοιχτά και να υπερασπίσεις το ΕΑΜ, το ΚΚΕ η την ΕΠΟΝ. Όταν χωρίσαμε, ένα ευχάριστο αίσθημα έμεινε μέσα μου και πολλές φορές όταν πλάγιαζα πέρναγαν αστραπιαία από τη σκέψη μου οι λεπτομέρειες από κείνη τη συνάντηση. Στις βεγγέρες, στο σπίτι των Αλτίνογλου, που συνεχίζονταν πάντα, όμως λίγο πιο αραιά, αρχίσαμε να έχουμε την τάση να καθόμαστε παράμερα, εγώ και η Μυρτώ, για να συνεχίσουμε μόνοι μας τη συζήτηση. Μιλάγαμε έτσι με τις ώρες. Έμμεσα, στρέφαμε την κουβέντα στο συναισθηματικό. Εγώ αίφνης της μιλούσα για την ‘Έλλη, εκείνη για το Φαίδωνα. Άλλα, φυσικά, και τα γενικότερα θέματα μας απασχολούσαν πολύ. Κι εκεί διαφωνούσαμε πάντα. στο βάθος με δούλευε το κόμπλεξ του επαρχιώτη μπροστά στην καθαρότητα και δυναμικότητα της απελευθερωμένης Αθηναίας. Έτσι πέρασε ο χειμώνας», είχε αναφέρει ο Μίκης Θεοδωράκης στην αυτοβιογραφία του για τη Μυρτώ Αλτίνογλου.