Μις Τουρκία 2024: Σάλος στα social media και σκληρές κριτικές – «Είναι σαν άντρας»

Η στέψη της Ιντίλ Μπιλγκέν ως Μις Τουρκία για το 2024 έχει προκαλέσει διαμάχη στα socia media και στα ΜΜΕ της χώρας και ο λόγος είναι η εμφάνισή της, η οποία για πολλούς απέχει πολύ από τα πρότυπα ομορφιάς.

Celebrities αλλά και πολλά δημόσια πρόσωπα στην Τουρκία έχουν συστρατευτεί για την υπεράσπιση της 24χρονης εστεμμένης, τονίζοντας τη σημασία της εσωτερικής ομορφιάς, της ευφυΐας και της ατομικότητας, αλλά υοπάρχουν κι αυτοί που την… κατακεραυνώνουν.

Η 24χρονη Μπιλγκέν (İdil Bilgen) με ύψος 1,80μ. είναι απόφοιτος της ιατρικής σχολής και η Μις Τουρκία από την περασμένη Τετάρτη για το 2024. Αυτό που την έφερε στο επίκεντρο των επικρίσεων είναι το γεγονός ότι είναι κόρη διπλωμάτη και συγκεκριμένα του πρεσβευτή της Τουρκίας στην Ουκρανία.

Αμέσως μετά τη στέψη της υπήρξαν αρνητικά σχόλια στα social media που αμφισβήτησαν ότι άξιζε να στεφθεί βασίλισσας ομορφιάς και θεώρησαν ότι η επαγγελματική ιδιότητα του πατέρα της επηρέασε το αποτέλεσμα.

Ορισμένοι μάλιστα τη συνέκριναν με χαρακτήρες από τουρκικές ταινίες της δεκαετίας του ’70, στις οποίες οι άνδρες μεταμφιέζονται σε γυναίκες για κωμικούς λόγους.

Ωστόσο, υπήρξαν κι αυτοί που βγήκαν δημόσια και υποστήριξαν την 24χρονη, καταδικάζοντας τις σκληρές κριτικές και τα κακεντρεχή σχόλια.

Η Τουρκάλα τραγουδίστρια Aleyna Tilki, για παράδειγμα, ήταν από τις πρώτες που εξέφρασε την υποστήριξή της.

«Αν και γενικά δεν υποστηρίζω τα καλλιστεία ομορφιάς, θαυμάζω πολύ τις γυναίκες που είναι επιτυχημένες, έχουν μια ιστορία και είναι μοναδικές. Αντιπροσωπεύει τις Τουρκάλες γυναίκες με την ποιοτική ομορφιά της», είπε χαρακτηριστικά.

Παλαιότερες νικήτριες των διαγωνισμών ομορφιάς της Τουρκίας εξέφρασαν επίσης την υποστήριξή τους στην Bilgen.

Η Nebahat Çehre, Μις Τουρκία 1960, εξέφρασε τον θαυμασμό της και ευχήθηκε στον Μπίλγκεν συνεχή επιτυχία.

Η Çağla Şikel, Μις Τουρκία 1997, καταδίκασε τις επιθέσεις ως απαράδεκτες και προέτρεψε τους άλλους να σταθούν ενάντια σε τέτοια αρνητικότητα.

Η Gizem Karaca, μέλος της κριτικής επιτροπής της Μις Τουρκίας 2024, στάθηκε στην επιλογή του οργανισμού, λέγοντας: «Ο İdil ήταν ένα από τα αγαπημένα μου. Είναι εξαιρετικά ολοκληρωμένη και χαριτωμένη. Δεν μπορώ να δεχτώ τον εκφοβισμό που της απευθύνεται. Η ομορφιά είναι υποκειμενική και ενσαρκώνει τις ιδιότητες που εκτιμούμε».

Η Μις Τουρκία 2016, Ecem Uzgör, η οποία είχε αντιμετωπίσει παρόμοιες επικρίσεις, εξέφρασε επίσης την αλληλεγγύη της στην 24χρονη Μπιλγκέν.

«Και τότε δέχτηκα έντονη κριτική. Στέκομαι στο πλευρό της Ιντίλ», δήλωσε.

In Turkey men and women having meltdown over too tall, too educated, too gorgeous, too confident trilingual MD becoming Miss Turkey in 2024! Congrats İdil Bilgen.#ahmetçakar #idilbilgen #missturkey2024 https://t.co/EBjV3jcIiJ