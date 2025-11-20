Miss Universe 2025: H Μις Τζαμάικα έπεσε από τη σκηνή και την πήραν με φορείο

Σοκαριστική εξέλιξη είχε ο προκριματικός γύρος του διαγωνισμού ομορφιάς Miss Universe την Τετάρτη (19.11.2025) στην Ταϊλάνδη. H Μις Τζαμάικα Γκαμπριέλ Χένρι έπεσε από τη σκηνή και χρειάστηκε να μεταφερθεί με φορείο.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media φαίνεται η Μις Τζαμάικα να περπατάει προς την άκρη της σκηνής στα Miss Universe όταν ξαφνικά θα βρεθεί στο κενό.

Στη συνέχεια του βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της μεταφοράς της με φορείο σε νοσοκομείο για να αξιολογηθεί η κατάστασή της. Σε ανάρτηση στο Instagram, ο επικεφαλής του διαγωνισμού Miss Universe, η Μις Τζαμάικα δεν υπέστη κάποιον σοβαρό τραυματισμό.

Miss Universe Jamaica, Dr. Gabrielle Henry, took a terrifying fall during the preliminary competition of the 2025 Miss Universe pageant and had to be removed on a stretcher. pic.twitter.com/pIlByzz0EZ — World Wide (@Worl_dwides) November 20, 2025

«Θα ήθελα να ενημερώσω την οικογένεια του διαγωνισμού Miss Universe, που ανησυχεί για την υγεία της Μις Τζαμάικα, ότι στις 12:00 π.μ. ώρα Μπανγκόκ, μόλις έφυγα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Ήμουν εκεί μαζί με την οικογένειά της και την ίδια, και ευτυχώς δεν έχει σπασμένα κόκαλα και βρίσκεται υπό καλή φροντίδα» έγραψε στην ανάρτησή του.

Σε δική της ανακοίνωση η οργάνωση Miss Universe Jamaica ανέφερε ότι «η Γκαμπριέλ Χένρι έπεσε από την κεντρική σκηνή κατά τη διάρκεια του γύρου με τις βραδινές τουαλέτες του προκαταρκτικού διαγωνισμού πριν από τον τελικό του Miss Universe που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ταϊλάνδη. Μεταφέρθηκε νοσοκομείο Paolo Rangsit στην Ταϊλάνδη, όπου γιατροί την περιθάλπουν και έχουν ενημερώσει ότι δεν έχει υποστεί τραυματισμούς που να απειλούν τη ζωή της. Ωστόσο, συνεχίζουν να της κάνουν εξετάσεις για να διασφαλίσουν την πλήρη ανάρρωσή της».