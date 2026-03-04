Μιχαήλ Ταμπακάκης: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης με έκοψε στην πρώτη μου ακρόαση στο θέατρο

Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (03-03-2026) και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τα προσωπικά και την επαγγελματική πορεία του. Περιέγραψε το δύσκολο ξεκίνημά του στην υποκριτική και αποκάλυψε πως ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τον είχε «κόψει» στην πρώτη του ακρόαση στο θέατρο, όταν είχε αποφοιτήσει από τη σχολή. Δεν το έβαλε κάτω. Προσπάθησε και όπως είπε, δικαιώθηκε στο πέρασμα του χρόνου.

Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης δήλωσε αρχικά στο «The 2night Show» πως: «Πριν κάνω εμφάνιση στις “Άγριες Μέλισσες” είχα κάνει μίνι σειρές. Ήμουν στο “42 βαθμοί” και στην “Αγάπη Παράνομη”. Η πρώτη μου δουλειά ήταν το “Έρωτας Μετά”, το οποίο παιζόταν ταυτόχρονα με τις “Άγριες Μέλισσες” και δεν πήγε τόσο καλά. Τελείωσα τη σχολή στα 21 και αμέσως ξεκίνησα. Έκανα πιο πολύ θέατρο στην αρχή και μετά μπήκε στη ζωή μου και η κάμερα.

Από τα 20 μου μέχρι τα 30, στο κομμάτι της δουλειάς έχω δει διαφορές. Έχω βελτιωθεί σε κάποια πράγματα και σε κάποια άλλα μπορεί να έχω χειροτερέψει, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά νιώθω ότι είμαι στο κέντρο μου» είπε ο ηθοποιός.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «Συνήθως οι άνθρωποι που δεν με έχουν γνωρίσει έχουν διαφορετική εικόνα για εμένα από αυτούς που με ξέρουν. Όταν δεν με γνωρίζουν μου λένε ότι είμαι πιο απρόσιτος, ότι έχω μια άμυνα, η οποία προφανώς γίνεται εκούσια. Μετά, όταν γνωριστώ με τον άλλον και νιώσω ασφάλεια, αφήνομαι ελεύθερος. Φαντάζομαι το βιώνουν πολλοί άνθρωποι. Τότε βγαίνει ο εαυτός μου που είμαι γλυκούλης».

Στη συνέχεια, ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε πως «Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης με έκοψε στην πρώτη μου ακρόαση στο θέατρο. Είχα μόλις τελειώσει τη σχολή και μου είχε στείλει μήνυμα, γιατί θα έβλεπε συγκεκριμένα παιδιά. Ήταν για το έργο “Φεγγίτης”, με τον Δημήτρη Καταλειφό, που είχα και δάσκαλο και τη Λουκία Μιχαλοπούλου, που μετά παίξαμε στη “Γίδα”. Πήγα και είχα διαβάσει. ήταν πολύ ωραίος ο ρόλος. Τελικά το έκανε ο Μιχάλης Πανάδης. Μου είχε κάνει εντύπωση γιατί ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που με ενημέρωσε. Μου είπε; “Ήσουν πολύ καλός” και υπήρχε μια προστασία».

Τόνισε, επίσης, ότι «Δεν είναι δεδομένο, υπάρχουν πολλοί ακατάλληλοι άνθρωποι έξω, που είναι casting directors ή να ασχολούνται με το κομμάτι του κάστινγκ. Με έκανε να νιώσω καλύτερα. Μου έχει αφήσει πολύ ωραία ανάμνηση. Θα μπορούσε να είναι τραυματική. Όταν βρεθήκαμε στον “Γιατρό” του το είπα και το θυμόταν, γιατί ήταν σχετικά πρόσφατα.

Στη συνέχεια, ο Μιχαήλ Ταμπακάκης υπογράμμισε πως «Στις αρχές έβαζα πολύ μπροστά τον παράγοντα τύχη, γιατί είχα και μια αδυναμία να αναγνωρίσω στον εαυτό μου ότι μπορεί να κάνω και εγώ κάτι καλά. Μεγαλώνοντας κάπως θεωρώ ότι έχω καταφέρει να βρω μια ισορροπία».

«Σίγουρα παίζει ρόλο και η τύχη, είναι πολύ σημαντικό το πώς θα ξυπνήσεις μια μέρα για μια ακρόαση ή τι μπορεί να σου έχει συμβεί το προηγούμενο βράδυ. Αλλά μεγαλώνοντας έχω προσπαθήσει να λέω στον εαυτό μου ότι κάτι κάνω και εγώ καλά. Είναι φυσικά και η τύχη αλλά δεν μπορεί αν είναι πάντα αυτή» είπε καταληκτικά ο ηθοποιός.