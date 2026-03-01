Lifestyle

Μιχάλης Αεράκης: «12 χρονών άρχισα να πουλάω λαχεία και παράλληλα δούλευα ως βοηθός σερβιτόρου»

«Δεν είχα σχέση με παιχνίδια και παιδικές ασχολίες, ήμουν αντράκι», θυμάται ο Μιχάλης Αεράκης
Μιχάλης Αεράκης
Μιχάλης Αεράκης / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Για τα παιδικά του χρόνια και για τη στιγμή που κλήθηκε να ωριμάσει απότομα μίλησε από καρδιάς, μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Αεράκης στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Σπυριδούλα Τριάντου. 

Τα παιδικά σας χρόνια πως ήταν στην Κρήτη; Μεγαλώσατε πολύ γρήγορα, γίνατε άντρας από μικρός.

Βέβαια, από παιδάκι μεγάλωσα απότομα. Επτά χρονών ήμουν άντρας, γιατί αυτή ήταν η εντολή του πατέρα μου. Μια νύχτα του χειμώνα – Φλεβάρης ήταν, την άλλη μέρα έφευγε για τη Γερμανία -, η παραγγελιά του – έτσι λέγονται οι πατρικές επιθυμίες κάτω στην Κρήτη – ήταν από την επομένη να είμαι εγώ ο άντρας του σπιτιού.

Ήμουν ο μεγαλύτερος από τα τρία αδέλφια μου τότε. Από τα 7 μου χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου να περπατά και να συμπεριφέρεται όπως οι μεγάλοι άνθρωποι. Μεγάλωσα απότομα.

Αυτό επηρέασε την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα σας;

Με ωρίμασε. Με έκανε να ζυγίζω τα πάντα. Δεν είχα σχέση με παιχνίδια και παιδικές ασχολίες, ήμουν αντράκι.

Σε ποια ηλικία δουλέψατε για πρώτη φορά;

Δώδεκα χρονών. Μετακομίσαμε στο Ηράκλειο – φύγαμε από τα Ανώγια το 1967 – και τότε είχε γεννηθεί και ο μικρότερος αδελφός μου. Είπα στον πατέρα μου ότι θέλω να δουλέψω για να βοηθήσω την οικογένεια. Μου είπε “τι θα κάνεις;” και του απάντησα “αγόρασε μου λαχεία να τα πουλάω”. Έτσι άρχισα να πουλάω λαχεία στο Ηράκλειο. Παράλληλα, δούλευα και ως βοηθός σερβιτόρου σε κρητικά νυχτερινά κέντρα.

