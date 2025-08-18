Μιχάλης Ιατρόπουλος: Το πάρτι γενεθλίων του ηθοποιού στη Μύκονο με την Κατερίνα Καλκανά στο πλευρό του

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος είχε γενέθλια και τα γιόρτασε στη Μύκονο. Ο αγαπημένος ηθοποιός έκλεισε τα 60 του. Στο πλευρό του ήταν η σύντροφός του, Κατερίνα Καλκανά και αγαπημένα του πρόσωπα, οι οποίοι του τραγούδησαν το happy birthday.

Με αφορμή τα γενέθλιά του ο ηθοποιός δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία με την αγαπημένη του και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τους ανθρώπους που έχει δίπλα του.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την δημοσίευσή του έγραψε: «60 μπαμ. Μάγκες, εδώ και πάλι. Ευχαριστώ φίλους και εχθρούς που μου δίνουν δύναμη να συνεχίζω την πολυσχιδή και πολυτάραχη ζωή μου. Και φυσικά ευγνώμων στους γονείς μου, ας λείπουν, για το απίθανο DNA που μου έδωσαν, καθώς και στη σύντροφό μου Κατερίνα, αδέρφια, παιδιά και εγγόνια για τις καλές, όμορφες και δύσκολες στιγμές που μου προσφέρουν.

Τον σεβασμό και την αγάπη μου σε νέους και παλιούς αληθινούς φίλους για τη συμπαράστασή τους στην τρέλα μου. Η Παναγιά μαζί μας, αδέρφια… Καλή δύναμη και υγεία σε όλους μας».

Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει τρία παιδιά και ένα εγγόνι, επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά του στους χώρους του Tagoo Hills, ενός συγκροτήματος που περιλαμβάνει 20 πολυτελείς σουίτες με χαρακτηριστικό κυκλαδίτικο σχεδιασμό και εκπληκτική θέα.

Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα που «βλέπει» το ηλιοβασίλεμα, εστιατόριο με γεύσεις της Μεσογείου, γυμναστήριο ευεξίας και προσφέρει εξατομικευμένες εμπειρίες πάντα με γνώμονα την αυθεντική μυκονιάτικη φιλοξενία.