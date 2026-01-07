Μιχάλης Μητρούσης: «Όταν είδαν την εγκληματική πράξη αυτού που με χτύπησε, αναρωτιόντουσαν αν ζω»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη παραχώρησε ο Μιχάλης Μητρούσης, δίνοντας λεπτομέρειες και για το σοβαρό ατύχημα που είχε με την μηχανή του.

Ο γνωστός ηθοποιός, Μιχάλης Μητρούσης, έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη αλλά πιο σοκαριστικές ήταν οι δηλώσεις του για το ατύχημα με την μηχανή στο οποίο ήταν πολύ τυχερός και δεν έπαθε κάτι πιο σοβαρό.

«Είμαι καλά στην υγεία μου, το πόδι μου έχει λάμα. Όταν είδαν την εγκληματική πράξη αυτού που με χτύπησε, αναρωτιόντουσαν αν ζω. Είχα την τύχη να είμαι έξω από το Mega… Με έσωσε το Mega γιατί είχε κάμερα που το κατέγραψε.

Δεν έχω επικοινωνία με τον άνθρωπο που με χτύπησε και δεν θέλω να έχω και σχέσεις μαζί του. Μου είπε συγγνώμη, ανθρώπινα. Τον συγχωρώ, γιατί είμαι ζωντανός. Μετά το ατύχημα έχασα δουλειές και μου στοίχισε οικονομικά και ψυχολογικά», είπε ο Μιχάλης Μητρούσης.