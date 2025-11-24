Μιχάλης Ρακιντζής περί εμμονικών θαυμαστών: Εξαρτάται και από το τι δικαιώματα δίνεις

Περί εμμονικών θαυμαστών και νομικής οδού μίλησε ο Μιχάλης Ρακιντζής, στις δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό που αντιμετώπισε ο συνάδελφος του, Γιάννης Πλούταρχος.

«Νομίζω ότι όλα αυτά υπάρχουν αλλά εξαρτάται και από το τι δικαιώματα δίνεις. Δεν γίνεται, νομίζω, κανείς ξαφνικά εμμονικός. Εμμονικός θα γίνει, το βάζω και σε εισαγωγικά γιατί δεν είναι πραγματικότητα, όταν αποφασίσει ότι του αρέσει η μουσική και τα τραγούδια σου και σε ακολουθεί διαχρονικά» δήλωσε αρχικά ο Μιχάλης Ρακιντζής.

«Εννοείται πως εγώ δεν σκέφτηκα να ακολουθήσω τη νομική οδό και εννοείται ότι δεν την έχω ακολουθήσει και για άλλα πράγματα».

«Όπως για τραγούδια που μου παίρνουν, για παράδειγμα, για τα οποία κάνουν τους έξυπνους ότι τα έχουν γράψει εκείνοι. Ούτε γι’ αυτά έχω δώσει σημασία» υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Μιχάλης Ρακιντζής στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στο Happy Day της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

Υπενθυμίζεται πως η stalker του Γιάννη Πλούταρχου κρίθηκε ένοχη για τα αδικήματα της παραβίασης οικιακής ειρήνης, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και της πρόκλησης τρόμου και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή.