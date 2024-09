Μουσικός των Cure διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή καρκίνου – «Αγνοούσα τα συμπτώματα για μήνες»

Ο κιμπορντίστας του συγκροτήματος The Cure, Roger O’Donnell, αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Ο 68χρονος μουσικός των The Cure, ανακοίνωσε στους θαυμαστές του πώς διαγνώστηκε με μια «πολύ σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου» και υποβάλλεται σε θεραπεία τον τελευταίο χρόνο.

Ο O’Donnell προχώρησε στη δυσάρεστη αυτή ανακοίνωση σε μια ανάρτηση στα social media με αφορμή τον Μήνα Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Αίματος, καθώς προέτρεψε τους άλλους να μην αγνοούν τα συμπτώματα, όπως έκανε ο ίδιος.

«Τον περασμένο Σεπτέμβριο διαγνώστηκα με μια πολύ σπάνια και επιθετική μορφή λεμφώματος.

Αγνοούσα τα συμπτώματα για μερικούς μήνες, αλλά τελικά πήγα για σπινθηρογράφημα και μετά από χειρουργική επέμβαση το αποτέλεσμα της βιοψίας ήταν καταστροφικό», έγραψε στην πλατφόρμα X, συνοδεύοντας το post μαζί με μια φωτογραφία με τη σύντροφό του Mimi.

«Έχω τώρα ολοκληρώσει 11 μήνες θεραπείας υπό τους καλύτερους ειδικούς στον κόσμο και με δεύτερες γνώμες και συμβουλές από τις ομάδες που είχαν αναπτύξει τα φάρμακα που μου έδιναν.

September is Blood Cancer Awareness Month so it’s a good opportunity to have a dialogue about these diseases. In September last year I was diagnosed with a very rare and aggressive form of lymphoma. I had ignored the symptoms for a few months but finally went… pic.twitter.com/8Xftcd5nPL