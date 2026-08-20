Μπάγια Αντωνοπούλου και Νίκος Κώτσης: Πήραν την ευχή για τον 40 ημερών γιο τους – «Ξεχωριστή στιγμή, γεμάτη συγκίνηση»

Μια ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή έζησαν η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης, καθώς ο γιος τους συμπλήρωσε 40 ημέρες ζωής. Το πρωί της Πέμπτης (20.08.2026), το ζευγάρι βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία στην Πεντέλη, όπου πήρε την καθιερωμένη ευχή του σαραντισμού.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης μοιράστηκαν τη στιγμή με αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ η δημοσιογράφος δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από την ημέρα, συνοδεύοντάς τες με ένα προσωπικό μήνυμα για τις πρώτες 40 ημέρες με τον γιο τους.

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«40 ημέρες γεμάτες αγάπη και στιγμές που θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας. Σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης, πήραμε την ευχή του σαραντισμού», έγραψε αρχικά.

Η ίδια αναφέρθηκε στη συγκίνηση που συνοδεύει τη νέα καθημερινότητα της οικογένειας, σημειώνοντας πως η γέννηση του παιδιού τους άλλαξε τη ζωή τους.

«Μια ξεχωριστή στιγμή για εμάς, γεμάτη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Από την πρώτη στιγμή που σε κρατήσαμε στην αγκαλιά μας, ο κόσμος μας έγινε πιο όμορφος. Και αυτές οι 40 ημέρες μαζί σου μας έμαθαν πως η πιο μεγάλη ευτυχία μπορεί να χωρέσει σε ένα τόσο μικρό πλασματάκι», ανέφερε.

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Κλείνοντας την ανάρτησή της, ευχήθηκε στον γιο της: «Να μας ζήσεις γιε μας. Να είσαι πάντα γερός, ευλογημένος και καλότυχος».

Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Ο γάμος και ο ερχομός του πρώτου τους παιδιού

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης είναι μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο παντρεύτηκαν, επισφραγίζοντας τη σχέση τους.

Λίγους μήνες αργότερα υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί, με τη δημοσιογράφο να μοιράζεται έκτοτε επιλεγμένα στιγμιότυπα από τη νέα περίοδο της ζωής τους.