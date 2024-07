Μπέλα Χαντίτ: Η Adidas την αποσύρει από την αμφιλεγόμενη καμπάνια παπουτσιών που εξόργισε το Ισραήλ

«Τέλος» η παλαιστινιακής καταγωγής Μπέλα Χαντίντ, από την καμπάνια της εταιρείας Adidas που εξελίχθηκε σε φιάσκο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αθλητικών ειδών Adidas, ανακοίνωσε ότι αποσύρει το μοντέλο που κατάγεται από την Παλαιστίνη, Μπέλα Χαντίντ, από μια αμφιλεγόμενη διαφημιστική εκστρατεία για την επανέκδοση ενός εμβληματικού ζευγαριού αθλητικών παπουτσιών των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου του 1972, κατά τη διάρκεια των οποίων διαπράχθηκε μια τρομοκρατική επίθεση εναντίον Ισραηλινών.

Η γερμανική εταιρεία επανακυκλοφορεί αυτό το καλοκαίρι αυτό το παπούτσι, το SL72 όπως το έχει ονομάσει, μια ρεπλίκα ενός μοντέλου που φορούσαν οι αθλητές κατά τη διάρκεια των Αγώνων του Μονάχου.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων, 11 Ισραηλινοί αθλητές και προπονητές και ένας Γερμανός αστυνομικός, δολοφονήθηκαν από την παλαιστινιακή ομάδα «Μαύρος Σεπτέμβρης».

Η Adidas επέλεξε για να ενσαρκώσει τη διαφημιστική εκστρατεία της το μοντέλο Μπέλα Χαντίντ, που έχει παλαιστινιακές ρίζες και έχει συχνά συμμετάσχει σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις, ενώ από την 7η Οκτωβρίου έχει καταδικάσει επανειλημμένως τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα.

«Έχουμε επίγνωση ότι υπήρξε σύνδεση με τραγικά ιστορικά γεγονότα, ακόμα κι αν ήταν απολύτως ακούσια, και ζητάμε συγγνώμη για τον εκνευρισμό και τον πόνο» που αυτό ενδεχομένως προκάλεσε, γράφει η εταιρεία σε ένα δελτίο τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το μοντέλο Μπέλα Χαντίντ αποσύρθηκε από την εκστρατεία «άμεσα», διευκρίνισε μία εκπρόσωπος τύπου της Adidas.

Η εκστρατεία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ Ισραηλινών αξιωματούχων.

