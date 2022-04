Η επανασύνδεση του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Λόπεζ έχει συζητηθεί περισσότερο από κάθε άλλη. Και οποιοδήποτε νέο στοιχείο προκύπτει γύρω από την σχέση τους γίνεται αμέσως viral…

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η είδηση ότι, πριν την επανασύνδεση του με την Τζένιφε Λόπεζ, ο Μπεν Άφλεκ φλέρταρε με ξανθιά συνάδελφό του. Πρόκειται για την πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς του Netflix «Selling Sunset», Έμμα Χέρναν.

Την είδηση μάλιστα, μετέφερε η ίδια η Χέρναν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα σε διεθνή ΜΜΕ, δηλώντας ότι αντάλλασσαν μηνύματα με τον Μπεν Άφλεκ μέσω του date app Raya, αλλά ποτέ δεν συναντήθηκαν από κοντά. «Μπορεί να μου έστελνε μήνυμα ή όχι», είπε η Έμμα Χέρναν για τον γνωστό ηθοποιό στο πέμπτο επεισόδιο της 5ης σεζόν “Selling Sunset”. «Μπορεί να έχει ζητήσει ή να μην έχει ζητήσει να πιει… καφέ μερικές φορές», υπογράμμισε.

Εκπρόσωπος του Μπεν Άφλεκ δήλωσε στο People ότι ο γνωστός ηθοποιός δεν είναι ενεργό μέλος του εν λόγω date app. «Η εφαρμογή επιβεβαίωσε ότι o Ben Affleck δεν είναι ενεργό μέλος εδώ και αρκετά χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

