Μπέσσυ Αργυράκη: Χάσαμε την οικογένειά μου πολύ νέοι και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ήταν τρομερά δύσκολο

Για τη δύσκολη διαχείριση στις απώλειες αγαπημένων της προσώπων καθώς και για την επιστροφή του γιου της, από το εξωτερικό, μίλησε η Μπέσσυ Αργυράκη στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

Είχατε τρεις πολύ δυνατές απώλειες στη ζωή σας, του πατέρα σας, της μητέρας σας και της αδελφής σας. Πώς καταφέρατε να διαχειριστείτε τους θανάτους αυτούς;

Χάσαμε την οικογένειά μου πολύ νέοι και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ήταν τρομερά δύσκολο. Έχασα τον κόσμο μου, αλλά ευτυχώς είχα δημιουργήσει τη δική μου οικογένεια με τον άντρα μου, την κόρη και το γιο μου.

Το στήριγμα μου ήταν αυτοί. Η κόρη, ο γιος μου, που είναι ένα δραστήριο αστέρι, υπερκινητικός σαν τη μάνα του, με στόχους και ενέργεια, που με βοηθά να συνεχίζω και να αντιμετωπίζω τις δύσκολες στιγμές.

Ο γιος σας έχει επιστρέψει στην Ελλάδα ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στο εξωτερικό. Πώς βιώσατε αυτή την επιστροφή και την αλλαγή στην επαγγελματική του πορεία;

Όντως, ήταν chef στο εξωτερικό και κουράστηκε πολύ να είναι μακριά από την οικογένειά του. Κατανοώ απόλυτα την απόφασή του να επιστρέψει και να είναι κοντά μας. Τώρα ασχολείται με νέες δραστηριότητες εδώ στην Ελλάδα, τις οποίες ξεκίνησε πρόσφατα και πηγαίνουν πολύ καλά. Είναι χαρά μας να τον έχουμε κοντά και να τον βλέπουμε να προχωράει επαγγελματικά.