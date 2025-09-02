Συμβαίνει τώρα:
Μπέσσυ Μάλφα: «Οι κόρες μου είναι παιδιά που αγωνίζονται πάντα να γίνουν καλύτερες»

«Σε κάθε συναυλία που κάνουν οι κόρες μου είμαστε πάντα από κάτω και τις στηρίζουμε», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός
Μπέσσυ Μάλφα
Μπέσσυ Μάλφα NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Σε κάθε συναυλία που κάνουν οι κόρες μου είμαστε πάντα από κάτω και τις στηρίζουμε», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της η Μπέσσυ Μάλφα.

Στο πλατό της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» βρέθηκε ως καλεσμένη η γνωστή ηθοποιός το πρωί της Τρίτης (02.09.2025). Μάλιστα, η Μπέσσυ Μάλφα αναφέρθηκε και στις δίδυμες κόρες της που κάνουν καριέρα στο τραγούδι μαζί, ως «Σκαδαρέσες».

«Οι κόρες μου είναι παιδιά που αγωνίζονται πάντα να γίνουν καλύτερες. Δεν εκπλαγήκαμε με τον πατέρα τους, όταν μας είπαν ότι θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική. Δεν περιμέναμε να τις αγαπήσει τόσο ο κόσμος. Σε κάθε συναυλία που κάνουν οι κόρες μου είμαστε πάντα από κάτω και τις στηρίζουμε», δήλωσε η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα.

«Είναι σημαντικό να είναι φίλοι σου οι φίλοι των παιδιών σου. Αυτό που θέλω να περάσω στα παιδιά μου είναι να νιώθουν ευγνωμοσύνη για όσα έχουν στη ζωή τους», πρόσθεσε ακόμα η Μπέσσυ Μάλφα.  

