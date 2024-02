Μπιάνκα Σενσόρι: Με αποκαλυπτικό διάφανο αδιάβροχο στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ

Η Μπιάνκα Σενσόρι, σύζυγος του ράπερ Κάνιε Γουέστ φόρεσε ένα διάφανο αδιάβροχο, χωρίς τίποτα από κάτω, και βγήκε στους δρόμους του Λος Άντζελες τη Δευτέρα (05.02.2024).

Η 29χρονη παρτενέρ του Κάνιε Γουέστ, τράβηξε τα βλέμματα, όταν φωτογραφήθηκε ενώ έφτανε σε ένα μουσικό στούντιο του Λος Άντζελες.

Το αδιάβροχο είχε γραμμένες κάποιες λέξεις με μαύρο χρώμα στο ύψος του στήθους ενώ εκείνη φρόντισε να κρατάει… στρατηγικά το κινητό της τηλέφωνό της χωρίς αποτέλεσμα.

Το όλο ημίγυμνο σύνολο φρόντισε να το ολοκληρώσει με ένα ζευγάρι μαύρες μπότες μέχρι το γόνατο, κάνοντας τους πάντες να αναρωτιούνται τι συμβαίνει με τις στιλιστικές της επιλογές;

Με το άλλο της χέρι κρατούσε τον σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, ο οποίος είχε επίσης επιλέξει μία εκκεντρική εμφάνιση, καθώς φορούσε ένα χακί πόντσο με μαύρες γαλότσες.

Το outfit ολοκλήρωσαν μαύρα μακριά γάντια αλλά και μία μαύρη μάσκα που κάλυπτε όλο του το πρόσωπο.

They have so much money. Can’t he get proper clothes to wear? If this is fashion, then God save



Bianca Censori puts everything on display in a clear raincoat while out with Kanye West https://t.co/QeuDTVwWCH via @pagesix