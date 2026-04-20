Μπίλι Άιλις: Η viral συγκινητική στιγμή με τον Τζάστιν Μπίμπερ στο Coachella – Με δυσκολία στεκόταν στα πόδια της

Η τραγουδίστρια είναι μεγάλη θαυμάστριά του - Δείτε τα βίντεο
Η αγκαλιά του Τζάστιν Μπίμπερ και της Μπίλι Άιλις / Reuters

Η Μπίλι Άιλις είδε ένα «όνειρο ζωής» της να πραγματοποιείται στο Coachella, όταν ο Τζάστιν Μπίμπερ την ανέβασε στη σκηνή σε μια συγκινητική και viral στιγμή.

Το Σάββατο (18.04.2026), ο 32χρονος σούπερ σταρ Tζάστιν Μπίμπερ ανέβηκε στη σκηνή για τη δεύτερη εμφάνισή του ως headliner στο Ίντιο της Καλιφόρνια στο Φεστιβάλ Coachella. Στο πλευρό του βρέθηκαν αρκετοί καλεσμένοι-έκπληξη, ανάμεσά τους η Μπίλι Άιλις, η οποία έχει δηλώσει ότι είναι μεγάλη θαυμάστριά του.

Η Μπίλι Άιλις που παρακολουθούσε τη συναυλία από τις πρώτες σειρές, φαινόταν ήδη συγκινημένη. Όταν όμως ο Μπίμπερ την κάλεσε ξαφνικά στη σκηνή για να συμμετάσχει στο «One Less Lonely Girl», ενθουσιάστηκε τόσο που με τα βίας μπορούσε να σταθεί στα πόδια της.

Ανεβαίνοντας δίπλα του, η τραγουδίστρια δεν μπορούσε να κρύψει τα συναισθήματά της. Κάλυπτε το πρόσωπό της, γελούσε και σχεδόν δεν πίστευε αυτό που ζούσε. Στο τέλος του τραγουδιού, λύγισε από τη συγκίνηση, πέφτοντας στα γόνατα, σε μια εικόνα που έγινε αμέσως viral.

 
 
 
 
 
Είναι γνωστό ότι η Άιλις υπήρξε φανατική θαυμάστρια του από μικρή ηλικία. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, η 12χρονη Άιλις δηλώνει την αγάπη της στον Μπίμπερ.


Η πρώτη τους γνωριμία έγινε το 2019, επίσης στο Coachella, όταν η Άιλις ήταν μόλις 17 ετών. Από τότε, η σχέση τους εξελίχθηκε σε μια δυνατή φιλία.

