Μπίλι Άιλις: Η viral συγκινητική στιγμή με τον Τζάστιν Μπίμπερ στο Coachella – Με δυσκολία στεκόταν στα πόδια της

Η Μπίλι Άιλις είδε ένα «όνειρο ζωής» της να πραγματοποιείται στο Coachella, όταν ο Τζάστιν Μπίμπερ την ανέβασε στη σκηνή σε μια συγκινητική και viral στιγμή.

Το Σάββατο (18.04.2026), ο 32χρονος σούπερ σταρ Tζάστιν Μπίμπερ ανέβηκε στη σκηνή για τη δεύτερη εμφάνισή του ως headliner στο Ίντιο της Καλιφόρνια στο Φεστιβάλ Coachella. Στο πλευρό του βρέθηκαν αρκετοί καλεσμένοι-έκπληξη, ανάμεσά τους η Μπίλι Άιλις, η οποία έχει δηλώσει ότι είναι μεγάλη θαυμάστριά του.

she really had no idea pic.twitter.com/MRBc3sNexx — (@bilsb1ue) April 19, 2026

Η Μπίλι Άιλις που παρακολουθούσε τη συναυλία από τις πρώτες σειρές, φαινόταν ήδη συγκινημένη. Όταν όμως ο Μπίμπερ την κάλεσε ξαφνικά στη σκηνή για να συμμετάσχει στο «One Less Lonely Girl», ενθουσιάστηκε τόσο που με τα βίας μπορούσε να σταθεί στα πόδια της.

Maggie Baird, mãe de Billie Eilish via Instagram: “Um dos momentos mais emocionantes de todos. Parece loucura, mas vemos nossos filhos desenvolverem essas conexões tão profundas com artistas que os tocam, e geralmente não há nada que possamos fazer. Mas compramos discos para eles… pic.twitter.com/WkDSslSrBy — Mídia PHBBR (@midiaphbbr) April 19, 2026

Ανεβαίνοντας δίπλα του, η τραγουδίστρια δεν μπορούσε να κρύψει τα συναισθήματά της. Κάλυπτε το πρόσωπό της, γελούσε και σχεδόν δεν πίστευε αυτό που ζούσε. Στο τέλος του τραγουδιού, λύγισε από τη συγκίνηση, πέφτοντας στα γόνατα, σε μια εικόνα που έγινε αμέσως viral.

Είναι γνωστό ότι η Άιλις υπήρξε φανατική θαυμάστρια του από μικρή ηλικία. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, η 12χρονη Άιλις δηλώνει την αγάπη της στον Μπίμπερ.

“I’m worried that when I get a boyfriend, I won’t wanna be with him because I actually love Justin Bieber more.”



—Billie Eilish at 12 years old pic.twitter.com/YiZpzOjgU9 — Complex Music (@ComplexMusic) April 19, 2026



Η πρώτη τους γνωριμία έγινε το 2019, επίσης στο Coachella, όταν η Άιλις ήταν μόλις 17 ετών. Από τότε, η σχέση τους εξελίχθηκε σε μια δυνατή φιλία.