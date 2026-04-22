Μπλέικ Λάιβλι: «Έχασα 64 εκατ. δολάρια» από τη δικαστική μάχη με τον Τζάστιν Μπαλντόνι

Η Μπλέικ Λάιβλι δήλωσε πως έχασε 64 εκατομμύρια δολάρια εξαιτίας της δικαστικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι δύο πρώην συνεργάτες, ήρθαν σε ρήξη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «It Ends With Us», με την Λάιβλι να κατηγορεί τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και για δημιουργία τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Σε υπόμνημα που κατέθεσε στο δικαστήριο, η πλευρά της Λάιβλι υποστηρίζει ότι οι οικονομικές απώλειες προέκυψαν ως αποτέλεσμα μιας συντονισμένης «εκστρατείας δυσφήμισης», την οποία φέρεται να οργάνωσε ο Μπαλντόνι, προκειμένου να αποδυναμώσει τις καταγγελίες εις βάρος του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η εκστρατεία περιλάμβανε χαρακτηρισμούς εναντίον της όπως «ακατάλληλη», «bully» και «κακό κορίτσι», οι οποίοι φέρεται να συγκέντρωσαν περισσότερες από 176 εκατομμύρια views και μεταφράζονται – κατά τους ισχυρισμούς της πλευράς Λάιβλι – σε απώλειες έως και 40,5 εκατ. δολαρίων.

Επιπλέον, στο έγγραφο γίνεται λόγος για «αντίποινα» μέσω δηλώσεων του δικηγόρου του Μπαλντόνι, Μπράϊαν Φρίντμαν, τα οποία εκτιμάται ότι προκάλεσαν επιπλέον οικονομική ζημία άνω των 24 εκατομμυρίων δολαρίων, με την ηθοποιό να χάνει σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Στις 2 Απριλίου, o δικαστής Λιούις Λίμαν απέρριψε τους ισχυρισμούς της που σχετίζονταν με σεξουαλική παρενόχληση, δυσφήμιση και συνωμοσία. Από τις 13 αρχικές κατηγορίες της Λάιβλι, μόλις τρεις θα προχωρήσουν σε δίκη: παραβίαση συμβολαίου, αντίποινα και συνέργεια σε αντίποινα.

Η δίκη έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.