Μπλέικ Λάιβλι: «Έχασα 64 εκατ. δολάρια» από τη δικαστική μάχη με τον Τζάστιν Μπαλντόνι

Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Μπλέικ Λάιβλι / EPA / ANDY RAIN

Η Μπλέικ Λάιβλι δήλωσε πως έχασε 64 εκατομμύρια δολάρια εξαιτίας της δικαστικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι δύο πρώην συνεργάτες, ήρθαν σε ρήξη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «It Ends With Us», με την Λάιβλι να κατηγορεί τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και για δημιουργία τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Σε υπόμνημα που κατέθεσε στο δικαστήριο, η πλευρά της Λάιβλι υποστηρίζει ότι οι οικονομικές απώλειες προέκυψαν ως αποτέλεσμα μιας συντονισμένης «εκστρατείας δυσφήμισης», την οποία φέρεται να οργάνωσε ο Μπαλντόνι, προκειμένου να αποδυναμώσει τις καταγγελίες εις βάρος του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η εκστρατεία περιλάμβανε χαρακτηρισμούς εναντίον της όπως «ακατάλληλη», «bully» και «κακό κορίτσι», οι οποίοι φέρεται να συγκέντρωσαν περισσότερες από 176 εκατομμύρια views και μεταφράζονται – κατά τους ισχυρισμούς της πλευράς Λάιβλι – σε απώλειες έως και 40,5 εκατ. δολαρίων.

Μπλέικ Λάιβλι – Τζάστιν Μπαλντόνι / Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιπλέον, στο έγγραφο γίνεται λόγος για «αντίποινα» μέσω δηλώσεων του δικηγόρου του Μπαλντόνι, Μπράϊαν Φρίντμαν, τα οποία εκτιμάται ότι προκάλεσαν επιπλέον οικονομική ζημία άνω των 24 εκατομμυρίων δολαρίων, με την ηθοποιό να χάνει σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Στις 2 Απριλίου, o δικαστής Λιούις Λίμαν απέρριψε τους ισχυρισμούς της που σχετίζονταν με σεξουαλική παρενόχληση, δυσφήμιση και συνωμοσία. Από τις 13 αρχικές κατηγορίες της Λάιβλι, μόλις τρεις θα προχωρήσουν σε δίκη: παραβίαση συμβολαίου, αντίποινα και συνέργεια σε αντίποινα.

Η δίκη έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
272
136
118
88
Newsit logo
Newsit logo