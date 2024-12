Μπλέικ Λάιβλι: Οι απαιτήσεις της και το κύμα αλληλεγγύης – Ο εθισμός του Baldoni και η αγωγή εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση

Συγκλονίζει από το περασμένο Σάββατο (21.12.2024) το Χόλιγουντ, η αγωγή για σεξουαλική παρενόχληση που κατέθεσε η ηθοποιός Μπλέικ Λαιβλι κατά του συμπρωταγωνιστή της στο «It Ends With Us», Justin Baldoni.

Σύμφωνα με τα νεότερα για την αγωγή – βόμβα για σεξουαλική παρενόχληση, η αδελφή της Μπλέικ Λάιβλι, έσπασε τη σιωπή της και τοποθετήθηκε αναφορικά με την εκρηκτική αυτή δικαστική διαμάχη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 52χρονη Robyn Lively, δημοσίευσε σε Instagram story της το βράδυ της Κυριακής (22.12.2024), άρθρο των New York Times που αποκάλυπτε τις εκπληκτικές λεπτομέρειες της αγωγής.

Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη μικρότερη αδελφή της, η Robyn γράφει: «Επιτέλους δικαιοσύνη για την αδελφή μου @BlakeLively», υπογραμμίζοντας συγκεκριμένες φράσεις από το άρθρο, όπως: “Η Lively είχε εκφράσει ανησυχίες για τον κ. Baldoni από την αρχή”».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενθάρρυνε επίσης τους followers της να κάνουν κλικ και να διαβάσουν το άρθρο και έγραψε «Blake Lively» με μια καρδιά ζωγραφισμένη γύρω από το όνομα.

Η πρωταγωνίστρια του Gossip Girl, ισχυρίζεται ότι ο Baldoni προσέλαβε μια ομάδα δημοσίων σχέσεων για να εμπλακεί σε ένα «πολυεπίπεδο» σχέδιο για να «καταστρέψει» τη φήμη της, αφού η ίδια και ο σύζυγός της Ryan Reynolds, μιλούσαν για «επανειλημμένη σεξουαλική παρενόχληση και άλλη ενοχλητική συμπεριφορά», στα γυρίσματα.

Η ταινία είχε βυθιστεί σε διαμάχη ακόμη και πριν από τη μήνυση, αφού οι θαυμαστές παρατήρησαν εντάσεις μεταξύ της Lively, 37, και του Baldoni, 40, όταν προωθούσαν την ταινία πριν από την κυκλοφορία της.

Η Lively κατηγόρησε τον Baldoni, ο οποίος επίσης σκηνοθέτησε την ταινία, ότι έκανε σεξουαλικά σχόλια για το καστ και το συνεργείο, ότι επιδόθηκε σε «ανάρμοστη και ανεπιθύμητη συμπεριφορά» προς την ίδια και σε άλλα πρόσωπα που εργάστηκαν στο φιλμ.

Η Λάιβλι απαίτησε να γίνονται αναφορές στον «εθισμό στην πορνογραφία», όπως επίσης να σταματήσουν οι περιγραφές των γεννητικών τους οργάνων και η προσθήκη σκηνών σεξ που δεν υπήρχαν στο εγκεκριμένο σενάριο.

Η Colleen Hoover, συγγραφέας του βιβλίου «It Ends With Us», έσπευσε επίσης να δείξει την υποστήριξή της στη Lively.

«@blakelively ήσουν μόνο ειλικρινής, ευγενική, υποστηρικτική και υπομονετική από την ημέρα που γνωριστήκαμε», έγραψε το Σάββατο (21.12.2024) στα social media η συγγραφέας. «Σε ευχαριστώ που είσαι ακριβώς ο άνθρωπος που είσαι. Ποτέ μην αλλάζεις. Ποτέ μην μαραζώνεις», κατέληξε.

Η ταινία «Τελειώνει με εμάς» («It Ends With Us»), αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία της Lily Bloom (Blake Lively), μιας γυναίκας που ξεπερνά μια τραυματική παιδική ηλικία για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στη Βοστόνη και να κυνηγήσει το όνειρο της ζωής της να ανοίξει τη δική της επιχείρηση.

Μια τυχαία συνάντηση με τον γοητευτικό νευροχειρουργό Ryle Kincaid (Justin Baldoni) πυροδοτεί μια έντονη σχέση, αλλά καθώς οι δυο τους ερωτεύονται βαθιά, η Lily αρχίζει να βλέπει πλευρές του Ryle που της θυμίζουν τη σχέση των γονιών της.

Όταν ο πρώτος έρωτας της Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), ξαφνικά μπαίνει ξανά στη ζωή της, η σχέση της με τον Ryle ανατρέπεται και η Lily συνειδητοποιεί ότι πρέπει να μάθει να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις για να κάνει μια αδύνατη επιλογή για το μέλλον της.

«Να τραβήξει την κουρτίνα…»

«Ελπίζω ότι η νομική μου δράση θα βοηθήσει να τραβήξει την κουρτίνα πίσω από αυτές τις σκοτεινές τακτικές αντιποίνων για να βλάψουν τους ανθρώπους που μιλούν για κακή συμπεριφορά και θα βοηθήσει στην προστασία άλλων που μπορεί να στοχοποιηθούν», δήλωσε η Λάιβλι για την αγωγή.

Η Lively συγκέντρωσε την περαιτέρω υποστήριξη καθώς χθες το βράδυ αποκαλύφθηκε ότι είχε υποβάλει 30 αιτήματα στον Baldoni και σε άλλους στο πλατό.

Σε καταγγελία που κατέθεσε στο Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνια την Παρασκευή, η Lively προέβη σε διάφορους ισχυρισμούς σχετικά με τον Baldoni.

Η παραγωγή του It Ends With Us αναβλήθηκε το 2023 λόγω απεργίας των συγγραφέων. Μία ημέρα πριν από την επανέναρξη των γυρισμάτων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση για να αντιμετωπιστεί το «εχθρικό εργασιακό περιβάλλον» στο πλατό.

Στη συνάντηση της 4ης Ιανουαρίου, η Lively ανέφερε τα προβλήματα που είχε με τον Baldoni και τον Jamey Heath, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Wayfarer και παραγωγό της ταινίας.

Ο Reynolds, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στην ταινία, συμμετείχε μαζί της στη συνάντηση, σύμφωνα με τη νομική κατάθεση. Όλοι οι παρευρισκόμενοι φέρονται να συμφώνησαν με τους 30 όρους που απαίτησε η ηθοποιός προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω δυσφορία στο πλατό. Τα περισσότερα από τα σημεία που έθεσε η Λάιβλι αφορούσαν το σεξ.

Το πρώτο αίτημα ήταν «να μην προβάλλονται πλέον γυμνά βίντεο ή εικόνες γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του παραγωγού» στη Λάιβλι ή στους υπαλλήλους της, σύμφωνα με την κατάθεση που δημοσιεύουν οι New York Times.

Μια άλλη απαίτηση, ήταν να σταματήσουν οι άνθρωποι στο πλατό να συζητούν για τον προηγούμενο «εθισμό του Baldoni και του Heath στην πορνογραφία». Η Lively υποστήριξε επίσης ότι κανείς δεν πρέπει να μιλάει για τη σεξουαλική τους ζωή, τα γεννητικά τους όργανα ή «προσωπικές φορές που δεν δόθηκε φυσική συναίνεση σε σεξουαλικές πράξεις, είτε ως θύτης είτε ως κακοποιημένος».

Απαγόρευσε επίσης σε οποιονδήποτε να ρωτήσει την ίδια ή τον γυμναστή της για το βάρος της. Περαιτέρω καταγγελίες αναφέρονται στον αποθανόντα πατέρα της Lively και στη θρησκεία της. Η Lively φέρεται να δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία άλλη αναφορά στον Baldoni που «μιλάει» με τον εκλιπόντα πατέρα της.

Η απάντηση Baldoni

Ο Bryan Freedman, δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Baldoni και την Wayfarer Studios, δήλωσε: «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εντελώς ψευδείς, εξωφρενικοί και σκόπιμα ντροπιαστικοί με σκοπό να πληξουν δημοσίως και στη δημιουργία μιας αρμητικής αφήγησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης».

Πρόσθεσε ότι το στούντιο «πήρε την απόφαση να προσλάβει προληπτικά έναν διαχειριστή κρίσεων πριν από την εκστρατεία μάρκετινγκ της ταινίας».

Και συνέχισε: «Δεν ελήφθησαν προληπτικά μέτρα με τα μέσα ενημέρωσης ή με άλλο τρόπο- μόνο εσωτερικός σχεδιασμός σεναρίων και ιδιωτική αλληλογραφία για τη χάραξη στρατηγικής, κάτι που αποτελεί συνήθη διαδικασία λειτουργίας για τους επαγγελματίες των δημόσιων σχέσεων».