Μπομπ Κατσιώνης: Βίντεο με τον μουσικό να μετατρέπει το «Κυρίες και κύριοι» του Κώστα Τουρνά σε μέταλ

Ο Κώστας Τουρνάς ερμήνευσε το 1974 το «Κυρίες και Κύριοι» και 51 χρόνια μετά ο Μπομπ Κατσιώνης τόλμησε να πειραματιστεί πάνω στο κομμάτι.

Ο Μπομπ Κατσιώνης, ο διεθνούς φήμης κιθαρίστας και παραγωγός, κατάφερε να στρέψει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας με ένα βίντεο στα social media. Για να προωθήσει την εμφάνιση του Κώστα Τουρνά στο «Golden R. Festival 2025», ο μουσικός διασκεύασε σε την εμβληματική επιτυχία «Κυρίες και Κύριοι».

Το βίντεο συνδυάζει δύο φαινομενικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους και αποτελεί έναν φόρο τιμής στον μεγάλο Έλληνα δημιουργό, που θα βρεθεί στη σκηνή του φεστιβάλ στην παραλία της Νέας Αγχιάλου στον Βόλο.

Όμως, ο Μπομπ Κατσιώνης, σύζυγος της τραγουδίστριας Ευρυδίκης, δεν σταμάτησε εκεί. Αποκάλυψε μια συγκινητική προσωπική λεπτομέρεια: ότι την ημέρα του φεστιβάλ, ο ίδιος θα γιορτάζει την επέτειο των 10 χρόνων του γάμου του με την τραγουδίστρια.

Το «Golden R. Festival 2025» υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, καθώς ο Κώστας Τουρνάς θα εμφανιστεί στο ίδιο stage με θρυλικά ονόματα της παγκόσμιας ροκ όπως οι Nazareth και οι Bonfire.

Μια μοναδική ευκαιρία για να απολαύσει το κοινό μια βραδιά που θα συνδυάσει την ελληνική μουσική κληρονομιά με τον σκληρό, διεθνή ήχο!