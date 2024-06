Μπραντ Πιτ: Η κόρη του Σιλό πλήρωσε δικηγόρο για την αλλαγή του επιθέτου της – «Η Αντζελίνα Τζολί δεν γνώριζε»

Μία νέα αποκάλυψη, η οποία αφορά την αλλαγή των επιθέτων των παιδιών του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί ήρθε στο φως. Η κόρη τους Σιλό πλήρωσε μόνη της δικηγόρο για να βγάλει το «Πιτ», αμέσως μόλις ενηλικιώθηκε.

Όπως έγινε γνωστό πρόσφατα, το ένα παιδί των γνωστών σταρ του Χόλιγουντ μετά το άλλο αφαιρεί το επίθετο «Πιτ» από το ονοματεπώνυμό του. Μετά το διαζύγιο της Αντζελίνα Τζολί από τον Μπραντ Πιτ, και λόγω των δικαστικών διαμαχών που έχουν, τα παιδιά τους φαίνεται να μην έχουν καλές σχέσεις με τον πατέρα τους. Οι 3 κόρες τους Ζαχάρα, Σιλό και Βίβιεν παρουσιάζονται πλέον μόνο με το επίθετο «Τζολί».

Η μεγαλύτερη βιολογική κόρη του ζευγαριού, έκλεισε τα 18 της στις 27 Μαΐου 2024 και με την πρώτη ευκαιρία ξεκίνησε τις διαδικασίες για να κρατήσει μόνο το επίθετο της μητέρας της στο όνομά της. Η Σιλό , σύμφωνα με πληροφορίες, περίμενε να ενηλικιωθεί για να «τρέξει» τις διαδικασίες μόνη της με δικό της δικηγόρο.

«Η Σιλό προσέλαβε δικό της δικηγόρο και τον πλήρωσε η ίδια, οπότε η Αντζελίνα δεν ήξερε και δεν μπορεί να μιλήσει γι’ αυτήν», αναφέρουν οικογενειακές πηγές.

Τα έγγραφα για την αλλαγή του ονόματος της Σιλό κατατέθηκαν την Δευτέρα, την ημέρα των 18ων γενεθλίων της.

Τον προηγούμενο μήνα υπήρχαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Σιλό σχεδίαζε να μετακομίσει με τον πατέρα της. Μάλιστα ο Πιτ ήταν «αισιόδοξος» ότι θα συμφιλιωθεί μαζί της τώρα που είναι ενήλικη.

