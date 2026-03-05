Μπραντ Πιτ: Τα πρώτα πλάνα του διάσημου σταρ στη Χαλκίδα – Ο σιδηροδρομικός σταθμός μετατράπηκε σε στούντιο

Ο Μπραντ Πιτ ολοκλήρωσε την Τρίτη (03.03.2026) τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» στην Ύδρα και πλέον βρίσκεται στη Χαλκίδα, έτοιμος να μπει στο νέο σετ και να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

Ο διάσημος σταρ έφτασε στη Χαλκίδα τα ξημερώματα της Πέμπτης (05.03.2026) με μία πολυτελή θαλαμηγό και στη συνέχεια ο Μπραντ έκανε μία βόλτα στα σημεία όπου θα γυριστούν οι νέες σκηνές του φιλμ. Μάλιστα, για τις ανάγκες του ο σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης έχει μετατραπεί σε χολιγουντιανό στούντιο.

Μάλιστα, ο Μπραντ Πιτ παραμένει φιλικός και προσιτός σε όλους. Έτσι, όπως φαίνεται στα πλάνα του STAR Κεντρικής Ελλάδος, μόλις είδε συγκεντρωμένο πλήθος έξω από τον σταθμό χαμογέλασε και χαιρέτησε τους πάντες.

Στο σημείο, όπου θα διεξαχθούν τα νέα γυρίσματα της ταινίας βρέθηκε και ο ρεπόρτερ της εκπομπής «Το πρωινό», Θάνος Βάγιος, ο οποίος μοιράστηκε στη συνέχεια στο Instagram ένα βίντεο με τον διάσημο πρωταγωνιστή.

Σε αυτό φαίνεται ο Μπραντ Πιτ να βγαίνει από τον σταθμό και να επιβιβάζεται σε ένα αυτοκίνητο.

Το eviaonline.gr δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες και ένα βίντεο από τον σιδηροδρομικό σταθμό, ο οποίος έχει μετατραπεί για τις ανάγκες της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ σε χολιγουντιανό στούντιο.

Σημειώνεται ότι ο Μπραντ Πιτ από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου θα βρίσκεται στη Νέα Μάκρη για να γυρίσει κι εκεί κάποιες σκηνές για τη νέα του ταινία.