Άλλαξε ριζικά η ζωή του Μπραντ Πιτ μετά το διαζύγιό του με την Αντζελίνα Τζολί κάτι το οποίο επισήμανε ο διάσημος ηθοποιός σε συνέντευξή του.

Μιλώντας στην αμερικάνικη έκδοση του περιοδικού GQ, ανέφερε ότι είναι αρκετά πιο επιλεκτικός στις ταινίες στις οποίες θα συμμετέχει, καθώς όπως χαρακτηριστικά είπε βρίσκεται λίγο πριν το τέλος της καριέρας του:

«Θεωρώ ότι βρίσκομαι στο φινάλε της καριέρας μου, αυτό το τελευταίο εξάμηνο ή τρίμηνο. Πώς θα είναι και πώς θα το σχεδιάσω;», είπε ο 58χρονος ηθοποιός προσθέτοντας ότι ίσως θα κάνει ταινίες «όταν ο χρόνος θα είναι ο σωστός, ειδικά όταν θα υπάρχει προσωπική σύνδεση».

Brad Pitt: “I’m one of those creatures that speaks through art. I just want to always make. If I’m not making, I’m dying in some way.”https://t.co/80MpNSG65C pic.twitter.com/wsAxxtDtQj