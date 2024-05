Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Ξανακύλησε στα ναρκωτικά – Να τεθεί ξανά σε υποχρεωτική κηδεμονία»

Σε κακή κατάσταση φαίνεται πως είναι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τις εξελίξεις για τη ζωή της να είναι ανησυχητικές. Σύμφωνα με δημοσίευμα εκφράζονται φόβοι ότι ξανακύλησε στα ναρκωτικά και ότι έχει γίνει βίαιη και επικίνδυνη για τον εαυτό της.

Η τραγουδίστρια της ποπ Μπρίτνεϊ Σπίαρς που κατέληξε σε συμβιβασμό με τον πατέρας της Τζέιμι Σπίαρς κι έβαλε τέλος στην πλήρη κηδεμονία του διάρκειας 13 ετών, και τον έλεγχο που του είχε δώσει στη ζωή της, φαίνεται πως ξανακύλησε στα ναρκωτικά και οι δικοί της άνθρωποι ανησυχούν.

«Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς κινδυνεύει ολοένα και περισσότερο να βλάψει τον εαυτό της» αναφέρουν οι πηγές στο TMZ σύμφωνα με τις οποίες «ήταν μεγάλο λάθος που τερματίστηκε η υποχρεωτική κηδεμονία της».

Το ίδιο δημοσίευμα κάνει λόγο για πολλά άτομα από τη ζωή της Σπίαρς, που εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάληξή της. Οι ίδιοι άνθρωποι λένε ότι η τραγουδίστρια «κύλησε πάλι στα ναρκωτικά».

«Η ψυχική υγεία της βρίσκεται σε κατρακύλα από τότε που έληξε η κηδεμονία. Συχνά δεν παίρνει τα φάρμακα που τη σταθεροποιούν, πίνει και κάνει χρήση διαφόρων ναρκωτικών, κάτι που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, γιατί έχει προβλήματα κατάχρησης ουσιών που την έστειλαν πολλές φορές σε κέντρο αποτοξίνωσης» λένε.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Μας είπαν» γράφουν στο TMZ, «ότι έχει ριζικές εναλλαγές στη διάθεσή της και συχνά ξεσπά σε οργή που καταλήγει σε σωματική βία. Υπάρχουν φορές που είναι αδύνατο να επικοινωνήσουν μαζί της επειδή δεν μπορεί να συμμετάσχει σε λογική συζήτηση».

Όσο για τον σύντροφό της, Πολ Σόλιζ, μόνο αρνητικά σχόλια έχουν ακουστεί, για τις προθέσεις που έχει σχετικά με τη Σπίαρς, αλλά και τη συμπεριφορά του απέναντί της.

It was a rough night for #BritneySpears. Paramedics were called to the singer’s hotel room after she got into a huge fight with her boyfriend Wednesday. We break down all the details on #TMZLive. pic.twitter.com/GneuKU1q4p